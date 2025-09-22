 / Eventi

Torna "Il Trovarobe": sabato 27 settembre il mercato dell'antiquariato a Cuneo

Primo appuntamento autunnale sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza dalle 8 alle 18. Antiquari professionisti e hobbisti espongono le loro collezioni

Riparte la stagione autunnale de "Il Trovarobe", lo storico mercato dell'antiquariato e del modernariato cuneese. L'appuntamento è fissato per sabato 27 settembre, dalle 8 alle 18, nella consueta location sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza.

Il mercato, che si tiene regolarmente l'ultimo sabato di ogni mese, rappresenta un'occasione unica per gli appassionati di oggetti d'epoca e pezzi da collezione. La manifestazione si distingue per la varietà dell'offerta, grazie alla presenza simultanea di antiquari professionisti e venditori occasionali, i cosiddetti hobbisti, che espongono i loro tesori nascosti.

Questo primo appuntamento dell'autunno 2025 promette di richiamare, come di consueto, visitatori da tutto il Piemonte alla ricerca di mobili d'epoca, oggettistica vintage, libri antichi, stampe, monete e tutto ciò che racconta storie del passato.

