Eventi | 22 settembre 2025, 14:29

Verduno apre le porte dell'arte: weekend negli studi d'artista

Il 27 e 28 settembre quattro atelier nel centro storico accolgono il pubblico per scoprire opere e tecniche di Matter, Yang, Pini, Brero, Spaeti e Galli

Lo studio di Eugenio Pini

Sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle 14.30 alle 19, quattro studi d’arte di Verduno (CN) apriranno le loro porte dando la possibilità al pubblico di visitare gli spazi di lavoro, osservare le opere esposte e scoprire le diverse tecniche utilizzate per la loro realizzazione.

[Alcune opere di Carlos Matter]

Dislocati nel centro storico di Verduno gli studi aperti saranno quelli di Carlos Matter che ospiterà anche lavori del collettivo MATART (Matter e Arturo Caldi), di Soojin Yang ed Eugenio Pini, di Francesco A. Brero e di Henri Spaeti e Viviana Galli.

[L'artista Soojin Yang all'opera]

cs

