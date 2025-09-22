Rally di Santo Stefano Belbo e Trofeo delle Merende: una sinergia consolidata tra sport e solidarietà

Continua la marcia di avvicinamento al weekend del 4 e 5 ottobre. Data in cui le strade cuneesi nel cuore della Valle Belbo saranno il consueto palcoscenico per il Rally di Santo Stefano Belbo 2025, ultimo appuntamento della Coppa Rally Aci Sport zona 1 .

Un' edizione senza dubbio diversa dalle altre perchè sarà la prima senza Gil Calleri, anima del Cinzano Rally prematuramente scomparso la notte del 29 giugno scorso.

Il successo che in questi anni ha caratterizzato l’appuntamento cuneese si basa sulle capacità del gruppo albese che, oltre alla competizione nella terra di Cesare Pavese, ha saputo portare ai massimi livelli il Rally Regione Piemonte creando una serie di sinergie che sono diventate negli anni elementi imprescindibili. Fra queste senza dubbio il “Trofeo delle Merende” nato dalla passione per i rally dalla quale attingere l’impegno verso la solidarietà.

Compie quindici anni l’iniziativa benefica che anche in questa edizione ricorderà tre personaggi rimasti nel cuore degli appassionati : Francesco Pozzi, Omar Pedrazzoli e Giovanni Malandra, quest’ultimo fu uno dei promotori del progetto benefico.

In passato il Trofeo delle Merende è stato un evento itinerante itinerante nel panorama sportivo nazionale. Ormai da qualche stagione ha trovato invece la sua collocazione stabile nell’appuntamento a Santo Stefano Belbo. Un format di successo che si basa soprattutto sull’entusiasmo di condividere una passione identica e al tempo stesso sul desiderio di aiutare chi ne ha bisogno.

La tre giorni a Santo Stefano Belbo inizierà con la “cena di gala” venerdì 3 ottobre. Un momento sempre molto particolare, occasione per ricordare Gil Calleri per il quale è stato istituito un trofeo al vincitore assoluto della competizione. Novità del 2025, tutti i partecipanti alla gara saranno automaticamente iscritti al Trofeo delle Merende attraverso una piccola offerta libera. Tutti riceveranno il “pacco gara” con i prodotti del territorio messi a disposizione dai partner dell’evento. Un montepremi particolarmente ricco vedrà per il primo equipaggio classificato nella classe R4 il momorial dedicato a “Francesco Pozzi” mentre grazie alla partnership con Pirelli ai primi tre classificati di questa classe andranno due pneumatici della casa milanese. La classe N2 sarà premiata con il memorial intitolato ad Omar Pedrazzoli oltre al quale Pirelli metterà a disposizione due pneumatici. Durante la gara verrà inoltre premiato il miglior navigatore ossolano con il trofeo “Giovanni Malandra”. I proventi di questa iniziativa saranno destinati al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Alba- Bra. A “Sportabili” di Alba, all’associazione volontaria “La Collina degli Elfi” e alle “Coccole di Kira” che si occupa di pet therapy. Un montepremi particolarmente interessante dove non mancherà la Coppa dedicata a Roberto Botta allla quale si aggiunge un abbonamento alla rivista Tuttorally e un casco messo in palio da Lunigiana Gomme