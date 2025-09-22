Sanità Piemonte: via libera alle nuove linee guida sull'intramoenia

La Commissione Sanità, presieduta da Luigi Icardi, ha approvato a maggioranza la proposta di delibera sulle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria (c.d. intramoenia), che dovrebbe approdare domani in Aula.

Insieme al provvedimento sono stati approvati diversi emendamenti, presentati dallo stesso Icardi, frutto delle richieste dei soggetti interessati e del tavolo di lavoro composto dall’Ufficio di presidenza della Commissione, dall’assessore alla Sanità e dai direttori generali delle Asl piemontesi.

Quelli discussi oggi hanno riguardato i flussi finanziari per la gestione dei pagamenti e l’equilibrio tra attività istituzionale e attività intramoenia.

In particolare, si stabilisce che le attività da considerare nell’ambito dei volumi di attività istituzionale riguardino le prestazioni specialistiche ambulatoriali, quelle in Dea e Pronto soccorso e quelle erogate in regime di ricovero.

Per la gestione dei pagamenti, Azienda Zero stipulerà convenzioni tra Aziende sanitarie e Fondi integrativi sanitari per garantire la certezza dei pagamenti delle prestazioni ed evitare disomogeneità e ritardi nella liquidazione. Si doterà, inoltre, di un software gestionale unico per tutta la regione.

Sono intervenuti, per approfondimenti, Sarah Disabato (M5s), Gianluca Godio (Fdi) e il vicepresidente Daniele Valle (Pd).