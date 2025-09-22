"A Tortona quattro palazzetti, qui zero": virale un post sulla carenza di strutture per il basket ad Alba

Un post pubblicato su Facebook qualche giorno fa ha raggiunto in poco tempo i 640 like e 342 commenti, che continuano a crescere. Il dibattito arriva in concomitanza con l’inaugurazione avvenuta domenica 21 settembre della Cittadella dello Sport di Tortona, un impianto modernissimo, in grado di ospitare 5000 persone, che ha visto giocare in amichevole i locali della Bertrand e i campioni d’Italia della Virtus Bologna.

Pietro Battaglia è un giovane albese appassionato di basket, era presente a Tortona (foto sue) e da anni lamenta che la città di Alba non ha strutture coperte adeguate per gli sport di palestra, fra cui il basket, peraltro assai praticato nella nostra zona.

Il post “andato virale” è molto semplice ed è un paragone con la non lontana città alessandrina:

Tortona: abitanti 26.000

Tesserati pallacanestro: 300

Campi da basket regolari: 4 (prossimamente 6)

Capienza dei 4 palazzetti: 5’200 posti, 500 posti, 400 posti, 400 posti.

Alba: abitanti: 31’000

Praticanti tesserati basket: 492

Campi regolari basket: 0

Palazzetti dello sport completi: 0

Di fronte all’ineccepibilità dei dati e considerando che l’hinterland albese arriva a 100mila abitanti, non gli si può proprio dar torto.

Il dibattito su alcuni gruppi FB ha naturalmente assunto le caratteristiche Social, e Pietro, con la cortesia e la calma che lo contraddistinguono ha continuato a rispondere, anche ai commenti più abrasivi o sgrammaticati:

Informatevi prima, due squadre in serie a e ha giocato la Champions il Derthona basket

Sono informato e verrò domenica a vedere la partita! Che c’entra però … semplicemente ad Alba non abbiamo neanche un campo da basket regolare per giocare in CSI, non abbiamo proprio campo da basket a norma (né per lo spazio né per i canestri), nonostante tantissimi praticanti (è lo sport indoor più praticato in città). Il che è incredibile.

Con il ricavato dei tartufi fate una squadra decente e un palazzetto

A me basterebbero un paio di palazzetti/palestre ben progettati, non per forza enormi, ma con qualche gradino per il pubblico, il bar, e un campo regolare!

Ad Alba avete i tartufi e il vino cosa capite di basket

Infatti non c’è pericolo! È lo sport indoor più praticato in città con quasi 500 persone e non abbiamo neppure un campo regolare nè un palazzetto vero! Ci consoleremo col vino e giocheremo al telefono

Un posto Idiota scritto da un sollevatore di polemiche... Tortona ha una squadra di basket in serie A... Alba pure?

La ringrazio per il cortese commento, ci tengo a dire semplicemente che ad Alba non abbiamo un singolo campo da basket regolare, neppure per le giovanili. Eppure è lo sport indoor più praticato in città. Le sembra normale? Tortona anche senza Gavio ha avuto la fortuna di avere almeno qualche campo. Una struttura come il Camagna ad Alba ce lo scordiamo. Non è colpa di nessuno, ma i numeri sono quelli scritti nel post, che ovviamente vuole sottolineare la carenza di impianti di Alba, non certo sminuire la bellezza della cittadella di Tortona, che anzi adoro!

Come si può constatare anche davanti a commenti un tantino pepati la grande determinazione ed educazione di Pietro non è venuta meno. Il suo lamento peraltro lo ha già esternato varie volte e in varie occasioni, anche ai microfoni di Radio Alba, dove pochi mesi fa nella trasmissione Lunedì Sport ha fatto presente le stesse problematiche, che non riguardano solo il basket, ma anche il volley, il badminton, il pattinaggio, la ginnastica e tutti gli sport di palestra.

Peraltro sono anche molti i messaggi/commenti positivi e di stimolo:

Bravo Pietro, evviva il basket! Detto da una di Roseto degli Abruzzi, 25000 abitanti, la squadra in A2, un palazzetto regolare e un campo di basket per ogni stabilimento balneare

Giochiamo a basket da più di 60 anni, ci sono sempre stati più spettatori che alle partite di calcio. È nel nostro dna

Le cose non avvengono per caso. Senza partecipazione alla serie A1 e alla Champions League non credo proprio che a Tortona sarebbe sorto il grande palasport. Da un lato gli investimenti fanno crescere localmente lo sport, ma poi sono i risultati a permettere quel passo in avanti anche nella creazione di infrastrutture di un certo livello. Sinceramente sono un po' meravigliato che tutto questo non avvenga proprio ad Alba, dove ha sede una delle aziende più ricche e importanti d'Italia

Ad Alba dunque le palestre e le strutture dove giocare e allenarsi latitano, nonostante ci siano davvero molti tesserati nelle varie discipline sportive e per quanto riguarda il basket, una tradizione consolidata e un campione come Amedeo Della Valle da anni ai vertici della pallacanestro italiana.

Un laconico commento di Pietro racchiude la sua educazione, ma anche la risoluzione a non mollare la presa, considerati i tanti commenti positivi e di incoraggiamento:

“Mi consola questo bailamme intorno ad un post, perché quanto meno l’argomento ha evidentemente stuzzicato un po’ di persone: almeno non sono l’unico scemo sensibile alla cosa … In molti hanno chiamato in causa i privati, moltissimi han citato la Ferrero, come contrapposizione a Gavio, con frasi tipo 'il palazzetto lo faccia la Ferrero', oppure 'ad Alba ci sono tante aziende' frasi così, lasciando intendere che dovrebbero essere i privati a fare il palazzetto, come accaduto a Tortona. Io ho risposto a tutti sostenendo che i servizi di base minimi ai cittadini per la salute, il benessere e la socialità, dovrebbero essere responsabilità del Comune, non certo dei privati. Poi se il privato aiuta ben venga, ma il Comune dovrebbe essere il motore di risposta a queste esigenze”.