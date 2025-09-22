Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: sette titoli ai Campionati Regionali individuali Cadetti e Allievi

Prosegue la crescita per qualità e per risultati del settore giovanile dell’Atletica Mondovì Acqua San Bernardo: la riprova è arrivata nel fine settimana ai Regionali Cadetti/e a Novara (evento utile anche per le convocazioni in rappresentativa in vista della Kinder+Sport Cup – Campionato Italiano individuale e per regioni, in programma a Viareggio il 4-5 ottobre), da quest’anno è stato accorpato anche ai Regionali U16. Sono 7 i titoli in totale conquistati dalle canotte rosse, accompagnati da sei argenti e tre bronzi tanti piazzamenti e record personali.

“Un weekend importante soprattutto per la squadra dei cadetti: - commenta il presidente Fabio Boselli - dopo il doppio secondo posto ai Campionati di società, ci confermiamo anche a livello individuale con 5 titoli e tanti podi e piazzamenti. È fonte di grande prestigio ed orgoglio aver raggiunto i risultati in entrambi i settori, femminile e maschile, e in tutte le specialità. Obiettivi che ci eravamo prefissati alcuni anni fa e che stiamo ottenendo grazie al grande lavoro quotidiano dei nostri tecnici su Mondovì e sui Poli decentrati (avviati quest’anno Garessio e Camerana) e di reclutamento delle giovani leve.”

Le vittorie sono arrivate grazie a Lorenzo Marino con una prestigiosa doppietta nei Cadetti: nell’alto con 1,84 m (p.b.) - due errori a 1,82 ed il tentativo vincente alla soglia successiva per battere il tortonese De Grazia; quinto con 1,70 Filippo Petrini - e nel salto triplo con un netto miglioramento sino a 12,91 m., Gradino più altro del podio anche per gli Allievi Giacomo Provera con il nuovo personale nei 400 ostacoli (54”82) e Anna Mamiedi (58”89 nei 400) ed ai Cadetti Francesco Simbula (13”92 nei 100 ostacoli), Noemi Bertone (41”52 nei 300) e Carolina Ribezzo nei 3.000 metri di marcia (16’22”73).

Nei Cadetti sul podio Manuel Surriano secondo nel disco con un gran 32,55 (migliorato il SB di 27,03) a soli 55 cm. dal campione regionale Obue; argento nel lungo per Sofia Musso che cresce fino al 5,19 (a batterla solo l’eporediese Dova, 5,67) e conquista anche la finale negli 80 (sesta in 10”63); doppia medaglia dello stesso metallo per Lucrezia Garelli con i personali un grandissimo 33,76 nel disco e di 10,23 nel peso, mentre bronzo è Cecilia Balbo nei 300 ostacoli (48”17 ad un centesimo dall’argento ed a 31 dall’oro della torinese Pane) e quinta la domenica negli 80 con barriera in 13”38. Per 8 cm sfiora il podio Teresa Basso nel triplo (quarta con 10,06, e 9ª Sole Sigaudo con 9,74) ed in top five Filippo Petrini quinto nell’asta con una crescita fino a quota 2,80 (ottavo a 2,50 Nicola Chiecchio, 2,20 per Tommaso Trosso) ed i marciatori Giancarlo Forni e Simone Gabriele quarto e quinto in 29’18”52 e 29’22”32. Sesto Matteo Tassone con 11,20 nel peso; settimo Andrea Sacco in 39”53 nei 300 (qui per Surriano 40”91); negli 80 Sacco 14° negli 10”12 e Gabriele Ambrosio 11”05; nei 1.000 Matteo Provera 2’55”04 (3’51”96 sui 1.200 siepi), Simone Bongiovanni 3’04”68, Lorenzo Santo 3’08”24 e Marco Restagno 3’08”85. Nelle pari età nel lungo 4,22 per Basso, 4,20 per Beatrice Borra e 4,06 per Sigaudo; sesta nell’asta Marta Chiecchio con 1,80, per Caterina Bonino 3’41”08 nei 1.000 e per Federica Breaban 18,22 nel giavellotto.

Negli Allievi ben due seconde piazze per Giorgio Comino nei 2.000 siepi (6’22”52, quinto Alberto Papaleo in 6’39”93, PB) ed Andrea Tallarico (15”43 nei 110 ostacoli) ed una terza per Daniele Dellapiana nel triplo con 13.15 (settimo nell’alto con il personale di 1,76). Di bronzo anche la 2009 Emma Battaglio nei 5.000 di marcia (26’34”45), mentre rimane a 22 cm. dal podio Matilda Rovere nel triplo con 10,08

Sesto Alessandro Beccaria nel giavellotto con 43,40; settimo nei 100 Giacomo Rabezzana con 11”64 (12”71 di Mattia Trosso, che ha corso anche sul giro di pista 1’00”34), ancora Rabezzana ottavo nel lungo con 5,76 (due posizioni e 3 cm. meglio di Lorenzo Squarzino), 11° con 9,15 Jonathan Kamwena nel peso. Settime Mia Zita Durman De Cian con 26,16 nel giavellotto ed Alice Botto negli 800 (2’29”31, ottava qui Mamiedi in 2’30”55 al suo esordio sulla distanza); quinta Anna Boero (2,00 nell’asta), ottava Matilde Demichelis nel disco con 18,16 (1’13”85 nei 400), decima nel peso con 6,88 per Lucia Chiecchio (14”77 nei 100), Laura Sito nona nei 400 in 1’05”35 (2’38”28 sul doppio giro). Purtroppo, nessuna misura per Paola Ambrosio nel martello e per Giulia Priola nell’asta che mancano incappano in una giornata no.

Si è corso anche venerdì al 8° Memorial Scarsi e Martini, una riunione regionale ad Alessandria, dove Ismaele Bertola ha chiuso 11° i 5.000 metri in 16’49”1, piazzandosi al secondo posto tra gli Junior: un bel progresso per il giovane ligure seguito da Valerio Brignone, in prestito dall’Atletica Cairo.

Abdelkarim Ezzouhti è protagonista anche alla Marone - Pisogne Haitian LakeRun una 10 km competitiva lungo uno dei tratti più caratteristici del lago d’Iseo, la ciclabile Vello Toline, passeggiata che regala scorci unici sul lago. Nella gara di 10 chilometri vince con il tempo di 29’43” (nuovo record della gara), precedendo il tunisino della Val Camonica (Zinoubi Saber) e Francesco Alliegro dell’Unicusano Livorno.