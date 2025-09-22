Basket, Amatori Savigliano: presentato ufficialmente il roster della prossima Serie C

Sabato 20 settembre, al Palaferrua, è stata presentato ufficialmente il roster che da questo fine settimana sarà impegnato nel campionato di Serie C Interregionale.

L’appuntamento ha intervallato una serie di amichevoli che per tutta la giornata ha tenuto vivo il palazzetto: tra mattina e primo pomeriggio le formazioni Under 13 e Under 14 Gold si sono misurate con i coetanei di Kolbe, mentre al termine della presentazione la stessa Cogal ha affrontato Torino Teen Basket.

Durante la presentazione, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Savigliano Antonello Portera, è stato presentato anche il nuovo ingresso in casa Amatori, coach Stefano Abrate, che oltre a guidare le stesse U13 e U14, in aggiunta alla DR2, sarà anche il nuovo responsabile dell’intero settore giovanile.

Dopo di lui ha poi preso la parola il riconfermato coach Giuseppe Siclari che avrà ancora una volta il compito di guidare la Serie C, quest’anno impegnata in un campionato ancora più complicato con addirittura turni infrasettimanali per coprire tutte le sfide in programma.