Bocce: un oro e tre bronzi per l'Auxilium Saluzzo nei campionati regionali giovanili  del volo

Continua con risultati positivi l’attività boccistica giovanile per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo del presidente Pieraldo Moine.

A Pertusio, domenica 21 settembre, si sono tenuti i campionati regionali giovanili del volo: bottino di quattro medaglie nelle prove individuali, con un oro e tre bronzi.

Oro under 18 con Nicolò Buniva, bronzi con Federico Rainero negli under 15 e nell’under 18 femminile con Greta Buniva e Lucia Bollati.

Nel corso della kermesse regionale giovanile diretta da Silvio Marello, sempre per il club saluzzese, ecco le prestazioni degli altri atleti ed atlete: negli under 18 Francesco Costa, Matteo Macario, ed Alessio Cagliero sono stati eliminati nei quarti di finale, mentre Fabrizio Bollati, non ha superato la fase eliminatoria. Negli under 12, nei quarti di finale, Lorenzo Serale e Gianlorenzo Costa si sono fermati ai quarti; stop, nella fase eliminatoria, per Anna Bollati e Thomas Collet. Per il settore femminile, Elisabetta Costa eliminata nella fase eliminatoria.



