Sport | 22 settembre 2025, 09:11

Ciclismo: Erica Magnaldi si laurea campionessa d’Europa Gravel

La cuneese si è imposta allo sprint finale all’Europeo ad Avezzano

(ph sprintcycling - profilo instagram erica magnaldi)

Grande impresa di Erica Magnaldi che ieri, domenica 21, si è laureata campionessa europea gravel.

Alla sua prima convocazione in nazionale gravel la cuneese ha subito centrato il successo, in una delle gare più attese dell’anno.

La Magnaldi si è imposta allo sprint davanti alla britannica Sophie Wright, più staccata la tedesca Rosa Maria Kloser. Ai piedi del podio le altre due azzurre Giada Specia e Letizia Borghesi.

Per la cuneese si tratta del secondo successo “offroad” internazionale, dopo la vittoria nella “Monsterrando” lo scorso 23 agosto, sua prima gara gravel.

