Ciclismo: Erica Magnaldi si laurea campionessa d’Europa Gravel

Grande impresa di Erica Magnaldi che ieri, domenica 21, si è laureata campionessa europea gravel.
Alla sua prima convocazione in nazionale gravel la cuneese ha subito centrato il successo, in una delle gare più attese dell’anno.
La Magnaldi si è imposta allo sprint davanti alla britannica Sophie Wright, più staccata la tedesca Rosa Maria Kloser. Ai piedi del podio le altre due azzurre Giada Specia e Letizia Borghesi.
Per la cuneese si tratta del secondo successo “offroad” internazionale, dopo la vittoria nella “Monsterrando” lo scorso 23 agosto, sua prima gara gravel.