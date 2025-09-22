Ciclismo: Timis e Bracco, una sfida tra "titane" decisa in meno di un centimetro nella 26ª tappa del Giro D'Italia interregionale [FOTO]

A Bagnolo San Vito (Mantova), domenica 21 settembre si è svolta la 26^ tappa del Giro D'Italia interregionale del Trofeo Rosa e terza prova del 4^ Trofeo dalla Postumia al Mincio.

E' il Mantova Village "Land of Fashion Club" a fare da cornice all'arrivo di questa frazione in pianura del Trofeo Rosa 2025. 125 atlete iscritte (115 al via) alla gara dedicata alle donne esordienti che si sono date battaglia lungo il criterium del Mantovano in una avvincente corsa di velocità pura.

Al via le migliori cicliste del panorama italiano giovanile: le campionesse italiane del primo e secondo anno esordienti Aurora Cerame e Nicole Bracco, la fresca vincitrice della Coppa di Sera Giorgia Valentina Timis, la campionessa Toscana Olivia Giovannetti, la campionessa Umbra Aurora Bolletta, la campionessa dell'Emilia-Romagna Ginevra Sambi, la campionessa Ligure Camilla Paravagna, la campionessa lombarda Michelle Spinoni e molte altre atlete già vincitrici in questa stagione 2025.

La competizione parte a ritmi forsennati sin dai primi chilometri del tracciato, impossibile tentare la fuga per via del percorso poco tecnico e con lunghi e ampi viali nei quali il gruppo poteva agilmente mantenere controllata la situazione. Apparentemente una gara con poche emozioni, ma il ritmo elevato mantenuto dalle atlete lungo le 7 tornate ha ridotto il gruppo a poco più di una ottantina di unità per giocarsi la vittoria finale.

Ma è l'ultimo chilometro a dare lo spettacolo più avvincente, le atlete del SC Cesano Maderno si organizzano per portare avanti lo sprint delle Campionesse Italiane e di Martina Pianta. All'imbocco dell'ultima curva a meno di 150 metri dal traguardo spuntano le maglie tricolori di Bracco e Cerame del SC Cesano Maderno e quella dell'atleta dell'UC Giorgione Giorgia Valentina Timis. Si innesca una volata a due, fianco a fianco per 130 metri e con una pulizia di traiettorie da grande fair play del ciclismo. Una vera e propria "lotta tra titane" della velocità, Bracco e Timis procedono appaiate sino sulla linea del traguardo distanziando la terza classificata di una decina di metri. Silenzio e suspance dopo l'arrivo perchè non si comprende chi sia stata a tagliare per prima la linea. La parola al VAR del ciclismo, ovvero al dispositivo elettronico del photo finish.

"Meno di un centimetro di vantaggio" decreta il successo di Giorgia Valentina Timis sulla campionessa italiana Nicole Bracco. Le due tricolori (Bracco su strada a Gorizia e Timis in velocità su pista a Firenze proprio davanti alla Bracco) hanno dominato la scena Mantovana confermando di essere le ruote più veloci d'Italia nella categoria delle donne esordienti. Al quarto posto assoluto -terzo di categoria ED2- Martina Pianta (campionessa italiana della specialità omnium su pista a Firenze) e alla quindicesima piazza assoluta -quinta di categoria ED1- la campionessa italiana del primo anno Aurora Cerame entrambe compagne di squadra di Nicole alla SC Cesano Maderno.

Nonostante l'amaro in bocca per quel mezzo centimetro di troppo, la campionessa saviglianese fa incetta di maglie: rafforza la leadership nel Trofeo dalla Postumia al Mincio vestendo la maglia ciclamino di capoclassifica e continua a sfoggiare la maglia rosa di leader di classifica del Giro d'Italia interregionale del Trofeo Rosa 2025 per la categoria Esordienti del secondo anno.

Nicole Bracco, saldamente in rosa, è affiancata dalla compagna di squadra Aurora Cerame che continua anch'ella a primeggiare nella classifica dedicata alle atlete del primo anno in un "rosa tricolore" che profuma di magia per il team Brianzolo diretto dal DS Guido Roncolato.