Tennistavolo: Ettore Casonato dell'A4 Verzuolo sugli scudi a Isola d'Asti

Positivo esordio della formazione dell’A4 Etea nel campionato femminile di serie A2. Nel primo concentramento stagionale in programma domenica 21 settembre a Brescia, la squadra verzuolese, guidata da Silvia Racca e composta da Stella Frisone, Ileana Irrera ed Emma Sereno Regis, ha infatti conquistato una vittoria ed un pareggio. Nel primo match le atlete verzuolesi hanno pareggiato per 3 a 3 con il TT. Varese, mentre nella seconda partita hanno sconfitto per 4 a 2 la compagine sarda del Norbello. Tutte le atlete dell’A4 si sono ben comportate, ma una menzione particolare la merita sicuramente Stella Frisone che si è imposta in tutte quattro le partite disputate.

Contemporaneamente ad Isola d’Asti era in programma un torneo regionale che ha visto sugli scudi Ettore Casonato. Il giovanissimo atleta dell’A4, impegnato nelle gare riservate ai 5^ categoria, ha infatti trionfato nel torneo di doppio, giocato in tandem con il coetaneo astigiano Filippo Badellino ed è salito sul 3° gradino del podio nella gara di singolo, nella quale si è arreso solo in semifinale all’esperto atleta torinese Giuseppe Ramello che si è poi aggiudicato il torneo.