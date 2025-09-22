Volley A1F. Cuneo conquista il 1° Trofeo House of Volley. Signorile: “Abbiamo espresso una buona pallavolo, ma questo è solo l'inizio" [VIDEO]

Dopo la Magica Notte del Volley con la presentazione ufficiale della nuova stagione andata in scena sabato sera, Cuneo Granda Volley continua a sorprendere. Ieri, infatti, domenica 21 settembre, il Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta ha fatto da cornice alla prima edizione del Trofeo House of Volley, un evento nato con l’obiettivo di valorizzare le città europee simbolo della pallavolo.

Un’iniziativa ambiziosa, che punta a creare una rete di collaborazioni internazionali, coinvolgendo non solo le squadre di Serie A, ma anche i settori giovanili e varie attività promozionali per favorire la crescita del movimento a tutti i livelli.

Ieri pomeriggio, davanti a una bella cornice di pubblico giunta a sostenere le beniamine di casa, con le tifoserie dei Crazycats Biancorossi e dei Gatti Randagi in prima fila, le Gatte di coach Francois Salvagni hanno affrontato la formazione croata dell’HAOK Mladost Zagabria, guidata da Riccardo Boieri, tecnico ben conosciuto in Piemonte.

L’evento si è aperto con un momento significativo: la tribuna stampa del palazzetto è stata infatti dedicata a Bruno Lubatti, storico dirigente della pallavolo cuneese, scomparso nel 2017. Un gesto sentito e simbolico, che ha emozionato l’intero ambiente biancorosso.

Tornando al match, le ragazze della Cuneo Granda Volley hanno ben figurato, aggiudicandosi in tre set il trofeo con una prova di squadra concreta. Una bella prestazione corale che ha messo in evidenza la qualità del lavoro svolto finora in allenamento e la crescente chimica di squadra. Difesa attenta, ricezione solida, attacco efficace e ottime soluzioni anche dalla panchina: segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Top scorer del match Pucelj con 15 punti, seguita da Diop con 9, Keene 8, Rivero 7, Cecconello 6, Koulisiani 3, Signorile 1. Bardaro ha chiuso invece con l’80% di ricezione positiva e il 20% di perfetta.

"È stata una bella partita, c'è stata tanta intensità e buona volontà" ha commentato alla fine coach Salvagni. "La fase di ricezione e cambio palla ha funzionato molto bene, c'è ancora da lavorare sulla situazioni caotiche".

Dopo diversi allenamenti congiunti, il Trofeo House of Volley ha rappresentato un test di spessore per le Gatte, in un contesto europeo che ha dato valore anche sul piano dell'esperienza internazionale.

IL MATCH IN PILLOLE

Si parte con lo starting six della formazione ospite, poi è il turno di Cuneo che schiera il suo 6+1: in regia capitan Signorile, opposta Diop; al centro Keene e Cecconello, in banda Rivero e Pucelj, Bardaro libero. L'avvio del set è equilibrato, con le Gatte che trovano il primo allungo sull’8-6. Le ospiti reagiscono e si riportano a una sola lunghezza di distanza (11-10), ma Cuneo accelera nuovamente fino al 16-13 e poi al 20-15, chiudendo il set sul 25-21.

Formazioni invariate nel secondo set. Mladost parte forte e si porta avanti 4-7, ma Cuneo reagisce con decisione: prima aggancia sul 7 pari, poi sorpassa fino al 10-7. Le ospiti non mollano ancora e sul 13-11 recuperano, riportando il match in parità. Solo sul 15 pari le Gatte staccano un altro break, subito ripreso dalle croate. Finale di set al cardiopalma: 22 pari, muro di Pucelj, Rivero in posto 4 e ancora Rivero da posto 4, che chiude 25-22.

Terzo set con Koulisiani al posto di Cecconello. Avvio equilibrato, poi stacco Cuneo 8-5 prima e 13-8 poi. Zagabria prova a reagire, ma le biancorosse sono inarrestabili: 16-9, 19-10 e infine 25-14, con il 25esimo punto siglato da Pucelj in pipe.