L’appello dal gattile di Alba per il piccolo Ken

ALBA - Ha solo due mesi, è dolcissimo e ha già conosciuto la sofferenza. Si chiama Ken ed è un gattino ospite del gattile di Alba gestito dall’associazione Amici di Zampa. Le sue zampine posteriori, leggermente schiacciate a seguito di un trauma, gli hanno provocato anche una lesione alla vescica che lo rende incontinente.

Oggi Ken sta meglio, gioca, si lascia coccolare e non chiede altro che una casa e l’affetto di una famiglia. La sua condizione richiede un’attenzione particolare: non potendo utilizzare la lettiera, dovrà indossare un pannolino per contenere le perdite. Una cura in più che non toglie nulla alla sua dolcezza e al suo bisogno d’amore.

I volontari lo descrivono come un cucciolo tenerissimo, capace di regalare affetto senza condizioni, come solo gli animali sanno fare. Per questo l’associazione rivolge un appello alla comunità: non lasciamo che una fragilità lo condanni all’invisibilità. Ogni adozione è un gesto che cambia due vite: quella dell’animale e quella di chi lo accoglie.



Per informazioni e per conoscere Ken è possibile contattare Amici di Zampa (anche tramite WhatsApp).

📞 Barbara 335 6915647 – Paolo 347 5924197

📍 Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

🔗 Facebook: @amicidizampaAlba