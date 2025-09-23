 / Alba e Langhe

Alba e Langhe | 23 settembre 2025, 14:23

L’appello dal gattile di Alba per il piccolo Ken

L'associazione Amici di Zampa: "Non lasciamo che una piccola imperfezione lo condanni all’invisibilità"

L’appello dal gattile di Alba per il piccolo Ken

ALBA - Ha solo due mesi, è dolcissimo e ha già conosciuto la sofferenza. Si chiama Ken ed è un gattino ospite del gattile di Alba gestito dall’associazione Amici di Zampa. Le sue zampine posteriori, leggermente schiacciate a seguito di un trauma, gli hanno provocato anche una lesione alla vescica che lo rende incontinente.

Oggi Ken sta meglio, gioca, si lascia coccolare e non chiede altro che una casa e l’affetto di una famiglia. La sua condizione richiede un’attenzione particolare: non potendo utilizzare la lettiera, dovrà indossare un pannolino per contenere le perdite. Una cura in più che non toglie nulla alla sua dolcezza e al suo bisogno d’amore.

I volontari lo descrivono come un cucciolo tenerissimo, capace di regalare affetto senza condizioni, come solo gli animali sanno fare. Per questo l’associazione rivolge un appello alla comunità: non lasciamo che una fragilità lo condanni all’invisibilità. Ogni adozione è un gesto che cambia due vite: quella dell’animale e quella di chi lo accoglie.

Per informazioni e per conoscere Ken è possibile contattare Amici di Zampa (anche tramite WhatsApp).

📞 Barbara 335 6915647 – Paolo 347 5924197

📍 Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)
🔗 Facebook: @amicidizampaAlba

Gabriella Fazio

