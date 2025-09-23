ATLETICA / Cuneesi grandi protagonisti ai campionati regionali cadetti e allievi

Successo per la due giorni di Novara che ha visto impegnati sulla nuova pista del Gorla 1.432 atleti in gara, a caccia del titolo regionale individuale delle categorie cadetti e allievi; regia organizzativa affidata a Team Atletico Mercurio Novara. 939 complessivamente gli iscritti, 544 gli u18 e 888 gli u16 che avevano nel mirino la qualificazione per i Campionati Italiani Individuali e per Regioni di categoria di inizio ottobre a Viareggio. Per gli allievi invece prossimo step le Finali Nazionali dei CdS in programma il prossimo fine settimana in tutta Italia.

CADETTE: Doppietta per Alessia Dova che si aggiudica il salto in lungo con 5,67 (+0.1), suo nuovo primato personale, e gli 80 metri in 10.26 (-0.1). Il risultato da lei ottenuto nel lungo è anche la miglior prestazione tecnica della due giorni nella categoria cadette. Completano il podio del lungo Sofia Musso (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 5,19 (+0.7) e Annalisa Magliano (Atletica Roata Chiusani) con 4,96 (+0.7). Annalisa Magliano conquista però il titolo regionale nell’alto con 1,56, stessa misura della seconda classificata Margot Elizabet Chiavazza, terza Matilde Borgarelli con 1,54. Doppio titolo regionale anche per Vittoria Audifreddi (Atletica Saluzzo), reginetta del mezzofondo: la cuneese è prima sui 1000 (3:05.26) e sui 2000 (6:41.73). Sui 2000 seconda Anna Laratore (Atletica Saluzzo) in 6:50.67, terza Giulia Giorda; sui 1000 podio completato da Greta Ricceri, seconda in 3:05.67, e da Martina Giglio, terza in 3:06.46. Noemi Bertone (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) si aggiudica i 300 in 41.52 davanti a Clotilde Allegri (42.12) e a Greta Ricceri, terza con 42.92. Sugli ostacoli i titoli vanno ad Amanda Bensosugli 80hs in 12.37 (+0.0) e ad Elena Pane sui 300hs in 47.86. Arianna Trucco (Atletica Fossano ‘75) con 12.65 (+0.0) e Matilde Trecchi con 12.73 (+0.0) completano il podio degli 80hs; Giulia Monchietti con 48.16 e Cecilia Balbo (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 48.17 quello dei 300hs. Nella marcia, Carolina Ribezzo (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) taglia il traguardo in 16:22.73 davanti a Ginevra Cervella, seconda in 16:55.29, terza Anna Dellavalle in 17:16.55. Buon risultato tecnico anche nel disco dove Vittoria Moisè vince con 34,67, seguita da Lucrezia Garelli (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 33,76 e da Benedetta Comba con 32,86.

CADETTI: Doppietta per Lorenzo Marino (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) nei salti: suo il titolo regionale nel triplo con 12,91 (+0.1) e nell’alto con 1,84, entrambi i risultati validi come primato personale. Sul podio dell’alto salgono Kiswendsida De Grazia con 1,82 e Ludovico Allocco (Atletica Alba) con 1,74; nel triplo secondo posto per Ernid Sabli con 12,44 (+0.1), terzo Alessandro Ponti con 12,40 (+1.6). Nel mezzofondo due medaglie per Pietro Carlo Milano, oro sui 1000 metri in 2:35.33 e bronzo sui 1200 siepi in 3:25.52 dove la vittoria è andata a Giuseppe Luciano Piazza in 3:23.87, suo nuovo primato personale e miglior risultato tecnico di settore, secondo posto per Leonardo Pelissero (Atletica Alba) con 3:25.41. Sui 1000 classifica molto corta con il podio completato da Alessandro Mazzetti, secondo con 2:35.65 e un ritardo di poco più di tre decimi dal vincitore, terzo Giacomo Manassero (ASD Dragonero)con 2:35.81. Giacomo Manassero conquista la vittoria, e quindi la sua seconda medaglia, sui 2000 metri tagliando il traguardo in 5:50.49; da sottolineare che per il cuneese era la prima gara sulla distanza. Alle sue spalle Pietro Alluto (Atletica Alba) con 5:59.91, e Carlo Zino con 6:03.65. Concludono la panoramica delle gare in pista il successo sugli 80hs di Francesco Simbula (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) in 13.92 (-0.3) davanti a Filippo Castelletti con 14.50 (-0.3) e Nicolò Cravero (Atletica Fossano ’75) con 14.56 (-0.3). Nell’asta titolo ex aequo per Giorgio Bessone e Samuele Ternavasio (Atletica Fossano ’75), entrambi con la misura di 3,40 e lo stesso numero di errori. Terzo posto per Matteo Iaia con 3,10. Nei lanci Iulian Graur si aggiudica il peso con 14,58 davanti a Mirko Spanò (Atletica Fossano ’75) con 12,82 e a Federico Ferrario con 12,04; nel disco successo dell’atleta di casa Godspower Obuecon 36,10, davanti a Manuel Surriano (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 32,55 e a Diego Zanna con 30,29.

ALLIEVE: Sui 400 metri successo di Anna Rita Mamiedi (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) in 58.89 davanti ad Agnese Milelli (1:00.56) e Francesca Ferro (1:00.74). Nei 100hs, assente l’azzurrina Alessia Succo, il titolo regionale di specialità va a Sofia Onorati (Atletica Alba) con 15.53 (+0.2) che precede Emma Bonetto (Atletica Racconigi) con 16.46, e Lara Carpani con 18.19. Nella marcia successo per Vittoria Giannone che taglia il traguardo in 25:34.86 con poco meno di un minuto di margine sulla compagna di club Lucia Anna Maria Crisafi (26:10.25), terza Emma Battaglio (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 26:34.45. Nei lanci primato personale nel giavellotto per la campionessa italiana di specialità Eloise Vallet (Sisport) con 46,40 (per lei un miglioramento di poco meno di un metro); la cuneese conquista poi un secondo titolo regionale nel getto del peso, dove vince con 12,06 (primato personale migliorato di 5 centimetri). Sul podio del giavellotto salgono anche Atena Peiretti con 33,52 ed Eleonora Blengino (Atletica Roata Chiusani) con 30,48.

ALLIEVI: È Samuele Vittone (Atletica Saluzzo) il protagonista indiscusso dello sprint, grazie alla sua doppietta su 100 e 200 metri. Sui 100 vince in 11.03 (+0.0) mettendosi alle spalle Giulio Casalegno con 11.21 (+0.0) ed Edoardo Pinato con 11.26 (+0.0); sui 200 il cuneese taglia il traguardo in 22.36 (-0.3) davanti a Pinato (22.39/-0.3) e Casalegno (22.58/-0.3) che si scambiano così il gradino del podio nelle due competizioni. I 400 vanno invece a Daniele Fornasiero in 49.36 che precede Alessio Cena, 49.88, e Matteo Ponte (Atletica Alba), 50.34. Martino Bovio si aggiudica invece i 2000 siepi i 6:21.27 davanti a Giorgio Comino (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo), secondo in 6:22.52, e a Matteo Straneo, terzo in 6:23.50. Negli ostacoli Gabriel Grancitelli si impone sui 110hs in 14.66 (-0.7) davanti ad Andrea Tallarico (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo), secondo in 15.43 (-0.7) e a Massimo Coppola con 16.63 (-0.7). Sui 400hs Giacomo Provera (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 54.82 ha la meglio su Tommaso D’Onofrio, che chiude in 56.02, e Riccardo Mereu che taglia il traguardo in 56.30. Nei salti non riesce la doppietta a Bright Osegbo che fa suo il titolo nell’asta con 4,30 ma nel lungo si deve arrendere ad Alessandro Melis (Atletica Fossano ’75), campione regionale con 6,66 (+0.0) contro il 6,57 (-0.1) saltato dal torinese, che precede Renat Caraus con 6,40. Nel triplo Gustavo AlvesNunes si aggiudica il titolo regionale con 13,84 (+0.0) davanti a Caraus (+1.0) e Daniele Dellapiana (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 13.15 (+0.2).