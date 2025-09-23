Efficace intervento sulla SS 28 della Polizia locale dell’Unione del Fossanese: fermato conducente pericoloso in stato confusionale

Mai fu tanto provvidenziale, nei giorni scorsi, l’intervento di un trinitese al passaggio di una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione del Fossanese nel suo Comune di appartenenza.

Il personale, infatti, è stato allertato da un cittadino che segnalava un veicolo dal comportamento anomalo, molto pericoloso e che aveva appena abbattuto diversi paletti stradali. Gli agenti si sono allora immediatamente attivati per effettuare le dovute ricerche.

Il veicolo è stato rintracciato in un tratto della Strada Statale SS 28 nel Comune di Sant’Albano Stura e, al termine di un inseguimento, è stato fermato all'altezza della rotonda d'ingresso del Comune di Fossano.

Il conducente, in evidente stato confusionale, si è allontanato a piedi e ha abbandonato il veicolo in mezzo alla strada e alla rotonda.

Il malintenzionato è stato comunque identificato e successivamente sanzionato dagli operatori.

Il veicolo, abbandonato, è stato poi rimosso dalla carreggiata, ripristinando la sicurezza della strada. Nella stessa giornata, la persona veniva rintracciata dalle forze di Polizia che le hanno poi fornito la necessaria assistenza.

All’intervento ha partecipato in supporto una pattuglia del Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri.

Grazie all'azione tempestiva ed efficace del personale impiegato è stato possibile mettere in sicurezza la circolazione stradale, bloccando un veicolo che transitava pericolosamente nei comuni di Trinità, Sant’Albano Stura e Fossano, con un comportamento che stava mettendo a rischio la propria incolumità e quella di altri pedoni e conducenti.