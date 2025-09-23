Vinadio, perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: trasportato in ospedale

Nel pomeriggio di oggi poco dopo le 16.30 si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 255 che porta al Santuario di Sant'Anna di Vinadio.

L'uomo alla guida, di nazionalità britannica, ha perso il controllo dell'auto, finendo contro il muro che si trovava nei pressi del bivio della frazione Aie nel Comune di Vinadio.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo in supporto all'equipe del 118 per occuparsi di liberare il ferito dall'auto, impossibilitato a farlo in autonomia. Affidato alle cure dei sanitari è stato trasportato in ospedale a Cuneo per gli accertamenti.



Una pattuglia dei Carabinieri locale si è invece occupate dei rilievi di rito e della gestione della viabilità, non particolarmente gravata dall'incidente.