Frabosa Sottana si riconferma palco dei grandi atleti medagliati con la "Castagna d'oro"

Nei giorni scorsi sono già stati resi noti i nomi degli ospiti del Galà della Castagna d'Oro 2025. La 37a edizione dell’evento in programma da venerdì 3 a domenica 5 ottobre si preannuncia da record, con i fari puntati sui grandi atleti dello sport italiano ed internazionale.

La rinomata kermesse autunnale si inaugura venerdì 3 ottobre con la raffinata Cena di Gala: a partire dalle ore 20, il Gala Palace sarà lo scrigno delle Eccellenze della Granda: sia sulla tavola, con un menù gourmet sapientemente preparato e curato dell’impareggiabile chef “Ezzelino”, affiancato dal Resident Chef Andrea Bertolino, a base di prodotti di qualità, sia Eccellenze sul palco, con la consegna del premio Castagna d’Oro al Dott. Luca Crosetto, Presidente Camera Commercio di Cuneo e di Confartigianato Cuneo e alla Dott.ssa Giuliana Cirio, Direttore Generale Confindustria Cuneo e Presidente Fondazione Industriali. Il loro straordinario impegno e la loro autorevole personalità sono stati determinanti per il progresso della Granda, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e al rafforzamento delle comunità locali.

Durante la cena, il servizio di sala sarà a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero di Mondovì, altra importante eccellenza del territorio.

Ecco il raffinato menù che chef “Ezzelino” proporrà ai commensali:

Salsiccia di vitello della Macelleria “F.lli Lanza” con salsa di acciughe

Uovo morbido con fonduta di Raschera e crema di mais

Filetto di salmerino con burro bianco alle erbe

Riso, coste, limone e polvere di alloro

Involtino di verza e castagne con coda di vitello al Nebbiolo

Montebianco

Vini: Cantina “Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy”

Il costo della cena è 49 euro e le iscrizioni sono aperte, telefonando o scrivendo all’Infopoint Mondolé 331.8757807.

Sabato 4 ottobre, assolutamente da non perdere, la serata talk show “A tu per tu”, ad ingresso gratuito al Gala Palace ore 21, dove Marino Bartoletti intervisterà il mitico Roby Facchinetti dei Pooh, che ci svelerà curiosità e aneddoti della sua lunga carriera e incontrerà il pubblico per il firma copie del suo nuovo libro “Che spettacolo è la vita. La mia storia".

A ricevere il premio castagna d’Oro domenica 5 ottobre sono confermati:

SIMONE CERASUOLO (medaglia d’oro nei 50 rana ai recenti mondiali di nuoto di Singapore 2025),

SOFIA RAFFAELI (medaglia d’oro ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio 2025),

FRANCESCO REPICE (giornalista sportivo e storico radiocronista Rai Radio1).

Confermata alla domenica, la straordinaria partecipazione del miglior portiere della storia del calcio nonché capo delegazione della nazionale italiana: il mitico GIGI BUFFON, accompagnato da Ilaria D’Amico.

La consegna della Castagna d’Oro si svolgerà a partire dalle 14.30, sotto la regia esperta del giornalista Marino Bartoletti, mentre alle 11.00 ci sarà un appuntamento imperdibile con l’intervista di Bartoletti ai tre campioni del mondo del ciclismo italiano: Beppe Saronni, Francesco Moser, Alessandro Ballan.

Sabato e domenica a pranzo, in piazza Sacco, STREET FOOD LOCAL, e per tutta la giornata castagnata e fiera per le strade del paese.

Info:

Mondolè Infopoint

infopointmondole@gmail.com

0174.244481 int.1