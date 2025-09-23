Motociclette, Alpi, storia: sabato 4 e domenica 5 ottobre a Boves va in scena l’Adventouring

Il 4 e il 5 ottobre si svolgerà la prima edizione della HAT Legend, uno dei tanti eventi (HAT Series) creati da OVER2000RIDERS, un’associazione sportiva nata nel 2009 per una felice intuizione di Corrado Capra, appassionato di moto e di avventura (l’acronimo HAT sta per HardAlpiTour), iscritta al registro nazionale C.O.N.I. ed affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana, che accoglie motociclisti di ogni livello, e la cui filosofia si basa sulla condivisione delle esperienze e sull'aiuto reciproco.

La HAT Legend, in particolare, è dedicata agli appassionati e cultori delle dual sport anni Ottanta e combina avventura, storia e la bellezza senza tempo delle Alpi, in linea con l’Adventouring, un tipo di turismo in moto che tanto sta andando di moda in questi anni con ricadute sul mercato e degli eventi.

Si parte dalla passione per il fuoristrada, ma declinata in percorsi sterrati, panoramici, che raggiungono luoghi isolati, affascinanti e poco conosciuti. Le moto cui è dedicata la Hat Legend, le enduro anni ’80, sono le progenitrici di questo concetto.



La HAT Legend in realtà non è un evento, ma sono quattro eventi in uno:



1) Marathon non competitiva, che prevede un percorso ad anello di 280 km da affrontare in due tappe (Garessio-Boves/Boves-Garessio);



2) Village, a Boves, aperto anche al pubblico locale dalle 17:00 (a chiunque entrerà l’organizzazione ha riservato un gadget) con area espositiva dedicata a modelli iconici degli anni ’80: dakariani, preparatori, moto club, associazioni e privati esporranno le loro moto più significative;

3) Le moto esposte più rappresentative parteciperanno ad un “concorso d’eleganza”, quindi si sottoporranno al giudizio di una giuria di esperti e una popolare;

4) Saturday Night Show, presso l'Auditorium Borelli di Boves, durante il quale personaggi che hanno scritto pagine importanti della Storia dei rally, in primis la Dakar, si racconteranno.



Il percorso ricalca quello della HAT Sanremo-Sestriere, la storica traversata non-stop delle Alpi, nata nel 2009 e mamma dei moderni eventi adventouring. Ma sarà più corto e facile, in segno di rispetto per la veneranda età delle moto protagoniste. Il tracciato torna alle origini con partenza e arrivo a Garessio (CN), località simbolo della HardAlpiTour, che per anni ha segnato l’inizio dell’Avventura. Sabato si scalano 8 passi in circa 160 km: dal Colle di Nava al Garezzo fino alla mitica Via del Sale, una delle sterrate più lunghe e suggestive d’Italia.

Domenica si rientra a Garessio lungo le affascinanti Marenche, antiche vie che da Cuneo portavano al mare. 120 km attraverso Artesina e Prato Nevoso, altri 7 passi da collezionare. Ogni partecipante potrà viversela in completa autonomia su traccia GPX, tra spettacolari sterrate militari e di servizio agli impianti sciistici.

Ancora una volta sarà una sorta di pellegrinaggio attraverso le antiche vie che portavano il sale dal mare alla pianura.



