Battaglia dell’acqua: la Conferenza d’Ambito Ato 4 decide la strategia dopo il ricorso al Tar di Egea Acque

Si saprà domani, mercoledì 24 settembre, quali sono le risposte che l’Ato 4 del Cuneese intende dare a Egea Acque Spa dopo il ricorso al Tar da questa depositato il 15 settembre.
La Conferenza d'Ambito Ato 4, presieduta dal sindaco di Serravalle Langhe Davide Falletto (nella foto sotto), è composta dal presidente della Provincia, Luca Robaldo, dai presidenti delle 14 Unioni montane e dai sindaci dei Comuni capofila delle 8 Aree omogenee.
La Conferenza – lo ricordiamo – è l’organo politico deliberante, responsabile della gestione delle risorse idriche nel territorio.
Nessun amministratore pubblico, in questi dieci giorni, ha voluto rilasciare pubbliche dichiarazioni in merito all’impugnazione delle delibere dell’Ato da parte della società Egea.
Nonostante la prudenza sia la parola d’ordine, a mezza voce c’è tuttavia chi si dichiara moderatamente ottimista, forte dei precedenti pronunciamenti della giustizia sempre favorevoli alla parte pubblica.
È probabile, dunque, che la Conferenza ribadisca la volontà (espressa in maniera non unanime ma quasi) dalle amministrazioni pubbliche della Granda al riguardo.
Resta tuttavia lo scoglio economico del “valore residuo”, la cifra cioè che il consorzio Cogesi deve corrispondere a Egea per subentrare nelle quote che la società controllata da Iren detiene in realtà di gestione acque della Granda come Alpi Acque Spa o la stessa Egea Acque per il territorio di Langhe e Roero.
Un cifra calcolata intorno ai 70 milioni di euro che dovrebbe essere pagata in tre tranche, l’ultima delle quali entro il 30 novembre.
Egea chiede però un incremento di 13 milioni di euro, portando l’importo complessivo a 82 milioni di euro. La motivazione? Migliorie e interventi che sono stati nel frattempo realizzati ad acquedotti, fognature ecc.
La partita giudiziaria come si può intuire è oltremodo complessa e la posta in gioco alta.
Non per nulla gli avvocati delle rispettive parti affilano le armi, decisi, ognuno, a far valere le ragioni della propria parte.
Vedremo quali saranno le risultanze della Conferenza d’Ambito: se sceglierà di giocare d’attacco, forte delle precedenti sentenze a suo vantaggio, o in accorta difesa, pur ribadendo le sue ragioni, anche per non spaventare eccessivamente le banche con le quali ha appena aperto linee di credito indispensabili per “ristorare” Egea.
Quel che sembra scontato – al punto in cui sono giunte le cose – è la decisione di resistere in giudizio.
Il resto lo si valuterà cammin facendo.