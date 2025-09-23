Manifestazioni ProPal, Sacchetto (Fdi): "Dal gruppo di Fratelli d’Italia un ordine del giorno di condanna dei facinorosi e di sostegno alle forze dell’ordine"

Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale ha depositato un ordine del giorno avente ad oggetto: condanna del clima di violenza e delle azioni di intimidazione registrate durante le manifestazioni pro Palestina svoltesi ieri in Italia.

“Nella giornata di lunedì 22 settembre si è consumato, in molte città italiane, un vero e proprio assalto a beni pubblici ed agli agenti di Polizia da parte di gruppi piuttosto numerosi di facinorosi che si sono mescolati ai manifestanti ProPal, che esercitavano il proprio diritto di protesta, con conclamati intenti ad usare violenza ed intimidazione. Queste azioni vanno condannate totalmente e Fratelli d’Italia lo ribadisce con questo documento, ci aspettiamo che prendano posizione tutte le forze politiche”, sottolinea il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, firmatario dell’Odg.

Il testo ribadisce che la libertà di manifestazione del pensiero e di partecipazione a cortei pacifici rappresenta un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che tali diritti non possono e non devono mai trasformarsi in occasioni di violenza, intimidazione o attacco alle istituzioni democratiche e alle forze dell’ordine, nelle manifestazioni svoltesi ieri in diverse città italiane, a sostegno della causa palestinese, si sono purtroppo registrati episodi di scontri, aggressioni e tensioni che hanno messo in pericolo la sicurezza dei cittadini e minato la civile convivenza.

A Roma sono state bloccate per 6 ore la tangenziale e la stazione della metropolitana Termini, blocchi delle linee ferroviarie si sono verificati a Napoli, Torino e Pisa, bloccati la superstrada Firenze-Pisa-Livorno ed il porto di Genova, al campus Einaudi di Torino si registra un clima di tensione ed illegalità diffusa che impedisce agli studenti entrare, la stazione Centrale di Milano è stata teatro di una vera e propria azione di guerriglia urbana, quando persone incappucciate riconducibili ai centri sociali hanno preso d’assalto la stazione, in quel momento piena di gente, per bloccare la circolazione dei treni: il bilancio degli scontri è di dodici persone soccorse fra i manifestanti di età compresa fra i 23 e i 54 anni, sessanta feriti fra le forze dell’ordine, di cui 23 agenti finiti in ospedale.

“Quanto successo a Milano rappresenta una deliberata e violenta azione di attacco verso le Forze di Polizia, a cui va il nostro più alto saluto e ringraziamento per tutto quello che fanno per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, anche di quelli che manifestano, inoltre bloccare la viabilità stradale, i treni, le lezioni a scuola ed all’università rappresenta una forma di violenza, occorre inviare un messaggio chiaro e forte contro ogni tentativo di destabilizzazione sociale e contro chi vuole trasformare legittime manifestazioni in terreno di scontro”, conclude Sacchetto.

Il testo dell’Ordine del Giorno si conclude con la condanna del clima di violenza e le azioni di intimidazione registrate durante le manifestazioni pro Palestina svoltesi ieri in Italia, la riaffermazione del pieno sostegno della Regione Piemonte alle forze dell’ordine, presidio della legalità e garanzia della sicurezza dei cittadini e l’espressione della massima solidarietà alle migliaia di cittadini, lavoratori e studenti che hanno dovuto subire i blocchi sconsiderati e spesso violenti.