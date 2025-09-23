Beatrice Mandrile conquista l'oro a Châtillon: trionfo per la Cuneoginnastica

Domenica scorsa si è svolta la prima gara del secondo semestre della stagione agonistica, un appuntamento atteso che ha segnato la ripartenza ufficiale dopo la pausa estiva.

Domenica 21 settembre, al campionato individuale Silver nella categoria LE – Senior 3, la massima fascia del programma Silver riservata alle ginnaste più esperte, la cuneese Beatrice Mandrile, portacolori della ASD Cuneoginnastica, ha conquistato una splendida medaglia d’oro.

Beatrice è scesa in pedana con due attrezzi complessi e spettacolari, cerchio e clavette, interpretando al meglio i suoi esercizi. Precisione, ritmo e sicurezza hanno caratterizzato entrambe le prove, che le sono valse punteggi di alto livello e il meritato primo posto finale.

Il calendario entra ora nel vivo e già nel prossimo fine settimana si terrà un evento di grande rilievo: le gare regionali Gold di Specialità di Ginnastica Ritmica. Sarà l’occasione per le ginnaste di confrontarsi nelle diverse specialità, mettendo in evidenza la loro preparazione e il lavoro svolto in questi mesi.