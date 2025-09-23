 / Sport

Sport | 23 settembre 2025, 11:33

CALCIO / Coppa Italia Femminile, la Freedom cede ai supplementari contro la corazzata bolognese

Domenica 28 settembre torna la Serie B: la Freedom FC Women farà visita al Vicenza, fischio d’inizio alle 15 con diretta streaming su Vivo Azzurro TV.

Foto credit Susanna Gerbaudo

La Freedom FC Women saluta, con un po’ di rammarico ma tanto orgoglio, la Coppa Italia a testa alta e fra gli applausi: le biancoblu cedono solo ai supplementari alla corazzata Bologna al termine di un match pieno di emozioni, giocata dalle ragazze di De Martino alla pari, con coraggio e personalità. Al “Paschiero” è 3-4, emiliane agli Ottavi, ma prestazione delle cuneesi che non può che dare consapevolezza e convinzione in vista del proseguo del campionato di B.

4-4-2 per la Freedom: in porta Vinoly, difesa con Fernandez, Bianchi, Marenco e Giuliano; a centrocampo Scherlizin, Kaabachi, Errico e Zanni, attacco formato da Bonetti e Pasquali. Pachera invece sceglie il 4-3-3: fra i pali Lauria, retroguardia con Raggi, Passeri, Giovagnoli e l’ex Fracaros; in mediana Tardini, Fusar Poli e Marengoni; davanti tridente Tironi-Martiskova-Rognoni.

Dopo un avvio equilibrato, è la Freedom a colpire per prima: al 16′ cross di Scherlizin da destra, testa di Bonetti a centroarea, il portiere respinge su Giovagnoli che fa autogol. Il Bologna risponde e ale 20′ è 1-1: Marengoni da sinistra, testa di Rognoni che centra la traversa, tap-in vincente di Martiskova.

La Freedom, però, continua a giocare ed a creare: al 23′ Giuliano calcia fuori dopo un bel recupero alto da sinistra; 1′ dopo tiro-cross di Fernandez deviato in corner da Lauria. Al 26′ Pasquali calcia in mischia venendo murata davanti alla porta. Superata la mezz’ora, percussione di Zanni e tiro: Lauria si oppone con i piedi. Nel finale, torna a farsi pericoloso il Bologna: colpo di testa di Martiskova, altra traversa.

Ad inizio ripresa, meglio le ospiti: al 48′ serpentina di Fusar Poli e tiro a lato; al 52′ il sorpasso: Rognoni si avventa su una respinta corta da corner e trova l’angolino alla destra di Vinoly, 1-2. La Freedom non molla, anche grazie ai cambi: al 60′ Ravnachka, da poco entrata scatta in area e viene travolta da Lauria in uscita, è rigore. Dal dischetto Kaabachi trasforma, 2-2. Le piemontesi sulle ali del ritrovato entusiasmo spingono e sognano il colpo: al 65′ Pasquali in ripartenza pesca l’inserimento di Scherlizin che entra in area, salta Lauria e, da posizione defilata, riesce ad insaccare, 3-2. La Freedom alza il muro che regge quasi fino alla fine, venendo abbattuto solo al minuto 84: assist di Lovecchio, gol ancora di Rognoni che manda la sfida ai supplementari.

Al 107′ si decide la partita: cross di Tucceri Cimini e testa vincente di Fusar Poli, 3-4. Nel finale le padrone di casa gettano di nuovo il cuore oltre l’ostacolo, provandoci con Berveglieri e Spinelli, ma non basta: vince il Bologna 3-4.

COPPA ITALIA FEMMINILE – SEDICESIMI DI FINALE

FREEDOM FC WOMEN-BOLOGNA 3-4

Reti: 16′ aut. Giovagnoli (F), 20′ Martiskova (B), 52′ e 84′ Rognoni (B), 60′ rig. Kaabachi (F), 65′ Scherlizin (F), 107′ Fusar Poli (B).

FREEDOM FC WOMEN (4-4-2): Vinoly, Fernandez (73′ Spinelli), Bianchi, Marenco, Giuliano; Scherlizin, Kaabachi, Errico (110′ Imperiale),  Zanni; Bonetti (59′ Ravnachka), Pasquali (80′ Berveglieri). A disp. Macagno, Johansson, Casella, Mele. All. De Vincenzo.

BOLOGNA (4-3-3): Lauria, Raggi (79′ Tucceri Cimini), Passeri, Giovagnoli (68′ Lahteenmaki), Fracaros (79′ Giai); Tardini (68′ Lovecchio), Fusar Poli, Marengoni; Tironi, Martiskova, Rognoni. A disp. Jansen, Spinelli, Frigotto. All. Pachera.

Arbitro: Mirko Pelaia di Pavia (Tonti di Brescia e Zanichelli di Legnano). Ammonite: Pasquali, Marenco (F); Passeri (B). Ammonito mister De Martino (F).

c.s.

