Calcio Serie C, questa sera Bra-Livorno. Il DS Menicucci: "Per noi è la partita della vita"

Il Bra insegue ancora la prima vittoria stagionale, fondamentale non solo per il morale ma anche per rimpolpare una classifica che ha bisogno di punti.

Giallorossi impegnati nel turno infrasettimanale contro il Livorno nella sesta giornata d'andata.

Fischio d'inizio questa sera allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante alle 20,45.

Arbitro dell'incontro Diop di Treviglio (assistenti: Sicurello di Seregno ed El Hamdaoui di Novi Ligure; quarto ufficiale: Poli di Verona; operatore FVS: Mino di La Spezia).

Le dichiarazioni della vigilia del ds Ettore Menicucci: “Per noi è la partita della vita. Ieri (domenica ndr) pomeriggio ci siamo raggruppati, uniti, parlati, con squadra e staff, sulla gradinata del nostro stadio Attilio Bravi, dove fino al giugno scorso avevamo tutti i tifosi a caricarci da 12° uomo in campo. Abbiamo cercato di capire che cosa manca per dire la nostra in questa categoria, non abbiamo nessuna intenzione di essere la vittima predestinata. Siamo consapevoli di poter cominciare a dire qualcosa di importante, per la storia del Bra, in C. Senza punti, è difficile guardare ai lati positivi della trasferta di Gubbio. Però ci è stato ingiustamente annullata una rete, dove l’FVS non poteva intervenire, un’occasione clamorosa non concretizzata e altre due circostanze non portate dalla nostra parte. Nell’unico tiro in porta del Gubbio, abbiamo preso gol. Squadra che è attualmente seconda in classifica. Il Bra risponde presente, deve solo crescere mentalmente, nell’autoconvincimento e nei duelli. Dobbiamo alzare la testa e crederci. Domani sera troveremo un Livorno agguerrito. Sono una piazza importante e devastante. Dovremo essere bravi, dovremo dimostrare di essere sul pezzo“.