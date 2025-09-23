L'Atletica Roata Chiusani protagonista su più fronti: titolo regionale, record personali e podi [FOTOGALLERY]

Weekend ricco di soddisfazioni per l'Atletica Roata Chiusani, protagonista su tre diversi fronti con risultati di prestigio tra campionati regionali, specialità del miglio e gare su strada.

Titolo regionale a Novara

Ai Campionati Regionali Allievi e Cadetti di Novara (20-21 settembre), la società cuneese ha conquistato il titolo regionale con Annalisa Magliano nel salto in alto cadette, atleta che ha anche ottenuto il bronzo nel salto in lungo. Sul terzo gradino del podio anche Eleonora Blengino nel lancio del giavellotto Allieve.

Numerosi i record personali stabiliti: Arianna Meinero nei 2000m cadette (7'21"68), Alessandro Fino nei 1000m cadetti (2'50"93), Naele Grosso nei 200m allievi (27"06), Giovanni Beltritti nei 300m cadetti (39"75), Filippo Boi sempre sui 300m (43"71) e Giulia Dalmasso nel peso cadette (5m03). Buone prestazioni anche per Matteo Brignone, Filippo Boi e Giovan Battista Vinai nel salto in alto, sotto la guida dei tecnici Milano e Griseri.

Dominio nel Trofeo Miglio Piemonte

Ad Alessandria, nella quinta prova del Trofeo Miglio Piemonte (19 settembre), i master del Roata hanno brillato sui 1609,34 metri della distanza classica. Silvia Di Salvo ha vinto la categoria SF55 con il nuovo primato personale di 6'36"7, conquistando matematicamente il Trofeo Miglio Piemonte con due giornate d'anticipo.

Consolidano le prime posizioni nelle rispettive categorie Guido Castellino (SM65, 5'49"1) e Carmine Matarazzo (SM50, 5'03"3), quest'ultimo miglioratosi di 12 secondi. Flavio Gancia mantiene la seconda piazza nella sua categoria con 5'49"8. Grazie a questi risultati, l'Atletica Roata Chiusani si conferma prima nella classifica società del circuito regionale.

Podi alla Music Run di Mondovì

Nella prima edizione della Music Run di Mondovì (19 settembre), percorso di 8 km, Sarah Aimée L'Epée ha conquistato il terzo posto assoluto femminile in 31'49". Vittoria di categoria per Massimo Galliano (SM50, 28'31"), mentre salgono sul podio delle rispettive categorie Tommaso Bosio (3° PM), Cinzia Tomatis (3ª SF40), e Davide Preve (2° SM35). Buoni piazzamenti anche per Floriano Roá, Vittorio Rossetti, Roberto Alfonsi e Michele Barale.