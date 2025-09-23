 / Sport

VBC Mondovì intensifica la preparazione con tre allenamenti congiunti disputati

I monregalesi perdono 3-1 contro il PVL Ciriè ma mostrano segnali positivi: in programma altri due test prima dell'inizio del campionato di Serie B

La preparazione del VBC Mondovì entra nel vivo con una serie di allenamenti congiunti che stanno mettendo alla prova la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Dopo i primi due test contro San Paolo Torino (Serie C) del 12 settembre e San Mauro Torinese del 14 settembre, mercoledì 17 i monregalesi sono stati ospiti del PVL Ciriè, guidato dall'ex Enrico Salvi.

Sul campo piemontese si sono disputati cinque set, con i padroni di casa che si sono imposti 3-1. Dopo aver perso i primi due parziali 25-19 e 25-21, il VBC ha reagito vincendo il terzo set ai vantaggi (27-25), prima di cedere il quarto 25-15.

La prestazione ha evidenziato luci e ombre: da un lato alcuni aspetti del gioco hanno mostrato progressi interessanti, dall'altro sono emersi alcuni punti da migliorare, in particolare troppi errori al servizio e lacune in fase difensiva. La continuità di gioco resta un obiettivo da raggiungere, ma nulla di preoccupante considerando che la squadra è ancora in piena fase di preparazione e i carichi di lavoro sono particolarmente intensi.

Il calendario di allenamenti congiunti prosegue con altri due importanti test: venerdì 26 settembre è in programma il match di ritorno contro il PVL Ciriè, mentre sabato 27 la squadra si sposterà ad Albisola per affrontare i locali, anch'essi futuri avversari di campionato.

In vista della nuova stagione, sono stati ufficializzati i numeri di maglia del roster: 1 Michael Menardo, 5 Leonardo Polizzi, 6 Fabio Garello, 7 Emanuele Bosio, 8 Leonardo Genesio, 10 Matteo Caldano, 11 Alessandro Coppa, 12 Stefano Catena, 15 Filippo Camperi, 17 Matthias Berutti, 18 Marco Garelli, 19 Daniele Candela, 24 Giovanni Bellanti, 77 Davide Giovannetti.

