VBC Mondovì intensifica la preparazione con tre allenamenti congiunti disputati

La preparazione del VBC Mondovì entra nel vivo con una serie di allenamenti congiunti che stanno mettendo alla prova la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Dopo i primi due test contro San Paolo Torino (Serie C) del 12 settembre e San Mauro Torinese del 14 settembre, mercoledì 17 i monregalesi sono stati ospiti del PVL Ciriè, guidato dall'ex Enrico Salvi.

Sul campo piemontese si sono disputati cinque set, con i padroni di casa che si sono imposti 3-1. Dopo aver perso i primi due parziali 25-19 e 25-21, il VBC ha reagito vincendo il terzo set ai vantaggi (27-25), prima di cedere il quarto 25-15.

La prestazione ha evidenziato luci e ombre: da un lato alcuni aspetti del gioco hanno mostrato progressi interessanti, dall'altro sono emersi alcuni punti da migliorare, in particolare troppi errori al servizio e lacune in fase difensiva. La continuità di gioco resta un obiettivo da raggiungere, ma nulla di preoccupante considerando che la squadra è ancora in piena fase di preparazione e i carichi di lavoro sono particolarmente intensi.

Il calendario di allenamenti congiunti prosegue con altri due importanti test: venerdì 26 settembre è in programma il match di ritorno contro il PVL Ciriè, mentre sabato 27 la squadra si sposterà ad Albisola per affrontare i locali, anch'essi futuri avversari di campionato.

In vista della nuova stagione, sono stati ufficializzati i numeri di maglia del roster: 1 Michael Menardo, 5 Leonardo Polizzi, 6 Fabio Garello, 7 Emanuele Bosio, 8 Leonardo Genesio, 10 Matteo Caldano, 11 Alessandro Coppa, 12 Stefano Catena, 15 Filippo Camperi, 17 Matthias Berutti, 18 Marco Garelli, 19 Daniele Candela, 24 Giovanni Bellanti, 77 Davide Giovannetti.