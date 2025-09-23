Murazzo, tamponamento tra due auto sulla SS 231 in direzione Fossano: code e rallentamenti

Incidente stradale tra due auto a Murazzo sulla SS 231 in direzione Fossano. Sul posto l'equipe dei sanitari dell'emergenza regionale 118 per la presa in carico dei feriti, i vigili del fuoco con la squadra della prima partenza di Cuneo e di Fossano impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati e le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.



Si segnalano code e rallentamenti alla circolazione.







