Viabilità | 23 settembre 2025, 17:28

Murazzo, tamponamento tra due auto sulla SS 231 in direzione Fossano: code e rallentamenti

Sul posto il servizio di emergenza 118, i vigili del fuoco e i carabinieri

Immagine di repertorio

Incidente stradale tra due auto a Murazzo sulla SS 231 in direzione Fossano. Sul posto l'equipe dei sanitari dell'emergenza regionale 118 per la presa in carico dei feriti, i vigili del fuoco con la squadra della prima partenza di Cuneo e di Fossano impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati e le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Si segnalano code e rallentamenti alla circolazione.



 

Redazione

