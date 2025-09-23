Cuneo 1198 MenteCorpo protagonista in Francia e nelle Marche

Doppio successo per il Cuneo 1198 MenteCorpo che ha brillato sia a livello internazionale che nazionale con prestazioni di alto livello.

Straordinaria prestazione di Dario Giovine, allenatore della squadra giovanile, che ha conquistato la 27ª posizione assoluta al mondiale Ironman disputatosi in territorio francese. L'atleta cuneese ha fermato il cronometro su un eccellente tempo di 8 ore e 36 minuti nella categoria professionisti, un risultato che testimonia l'elevata preparazione tecnica e atletica raggiunta.

Sul fronte giovanile, grande soddisfazione per Pietro Matarazzo che ha conquistato il terzo posto assoluto nella categoria Youth Boys durante la finale di Coppa Italia svoltasi a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Un risultato che premia il lavoro svolto dal giovane atleta e dall'intero staff tecnico della società cuneese.

L'intera compagine del Cuneo 1198 MenteCorpo ha fornito prove convincenti in entrambe le competizioni, confermando il buon momento di forma della squadra e la qualità del lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff tecnico.