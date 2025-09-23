La Pigiama Run torna venerdì 26 settembre: solidarietà in movimento per i bambini malati di tumore

Venerdì 26 settembre torna la Pigiama Run, la camminata (ma anche corsa e, per Cuneo biciclettata) in pigiama organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per sostenere i bambini malati di tumore.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione si svolgerà in contemporanea in più di 40 città italiane – tra cui Cuneo, Alba, Verzuolo, Martignana e Rifreddo – e ogni donazione sarà destinata alle pediatrie oncologiche e ai servizi di supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Pigiami a righe, a pois, colorati, eleganti o spiritosi: il 26 settembre Cuneo sarà invasa da una folla allegra e solidale. L’iniziativa cade nel mese di settembre, dedicato a livello internazionale al Gold Ribbon, il nastrino dorato che simboleggia la sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

Il programma a Cuneo

Il ritrovo è fissato dalle ore 18.00 al Nuovo – Via Parco della Gioventù 1 per il ritiro del pacco gara, un riscaldamento guidato da Francesca del team di Karhu Training Center e animazione con Radio Piemonte Sound

La partenza sarà alle 18.30 con tre percorsi, tutti all’interno del Parco fluviale Gesso e Stura:

· 20 km in bicicletta

· 9,5 km di corsa

· 5 km di camminata

Al termine: ristoro, e tanta musica.

Un aiuto concreto ai bambini

Il ricavato della Pigiama Run 2025 sarà devoluto da LILT Cuneo, in collaborazione con i reparti di pediatria oncologica dell’ospedale di Savigliano, a progetti di reinserimento nella quotidianità dei giovani pazienti oncologici, con particolare attenzione a:

· Cure di supporto sanitarie (oculistiche, dentistiche, fisioterapiche, logopediche, protesiche)

· Sostegno educativo e scolastico per colmare i ritardi dovuti ai lunghi ricoveri

· Attività fisiche, ludiche e ricreative per contrastare l’isolamento sociale

L’obiettivo è superare i 13.700 euro raccolti nel 2024.

Testimonial e ospiti

Al via anche grandi sportivi e personaggi noti:

· l’ex campionessa olimpica di marcia Elisa Rigaudo

· i gemelli campioni di corsa in montagna Bernard e Martin Dematteis

· la trail runner Alice Minetti

· il maratoneta Marco Goglino

· i comici musicali Trelilu

Non mancherà il sostegno a distanza dei Carota Boys e del creator digitale fossanese Luca Sbrab.

Iscrizioni

· Donazione minima: 15 euro adulti, 5 euro bambini under 7

· Ai primi 1.200 iscritti: pettorale + pacco gara ricco di omaggi degli sponsor (Balocco, Venchi, San Bernardo, Crea, Life, Karhu, Rivoira, Oggero Fratelli, Linea Act)

· Ricordiamo a tutti di portare la luce frontale o la torcia del telefonino: accendi la tua luce, illumina la speranza. Per i ciclisti casco obbligatorio e lucchetto per bici consigliato

Un ringraziamento ai volontari della CRI che saranno presenti lungo il percorso.

All’arrivo ristoro finale con pane della LILT offerto dall’Associazione Panificatori della Provincia di Cuneo e olio extravergine di oliva (simbolo di prevenzione oncologica) e crostate offerte da Confartigianato Cuneo.

Patrocini

La Pigiama Run si svolge con il patrocinio di:

· Presidenza del Consiglio dei Ministri

· CONI

· Sport e Salute

· Comuni di Cuneo, Alba, Verzuolo, Martignana e Rifreddo

Info e contatti

➡️ Iscrizioni online: www.pigiamarun.it/cuneo

➡️ Contatti locali:

· Cuneo – 0171/697057 – cuneo@legatumoricuneo.it

· Alba – 0173/290720 – alba@legatumoricuneo.it

· Saluzzo – 0175/42344 – saluzzo@legatumoricuneo.it