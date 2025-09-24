CER-A di Confartigianato Cuneo continua la sua espansione: attiva la quinta configurazione nei Comuni di Roccaforte Mondovì - Frabosa

Prosegue il percorso di espansione di CER-A, la comunità energetica promossa da Confartigianato Cuneo, per mettere a disposizione delle imprese artigiane e del territorio un modello concreto di transizione energetica basato sulla collaborazione e sulla condivisione.

Proprio in questi giorni si è concluso l’iter della sua quinta configurazione a Roccaforte Mondovì – Frabosa, a cui presto se ne affiancheranno altre sette nei comuni di Fossano, Racconigi, Dogliani, Cuneo/Stura, Borgo/Boves, Dronero/Villar San Costanzo, Villafalletto/Busca.

Nata per supportare privati, imprese e installatori nella transizione verso un’energia più sostenibile ed economica e per promuovere l’autoconsumo collettivo, CER-A sta attualmente registrando un ottimo sviluppo: in totale, sono attivate o in corso di attivazione 40 configurazioni con 24 MW di potenza di impianti già realizzati o in corso di installazione.

«Con la nostra Comunità Energetica - dichiara Franco Roagna presidente di CER-A - abbiamo voluto dare un segnale concreto di come le imprese artigiane possano essere protagoniste della transizione energetica. A circa un anno e mezzo dalla sua costituzione. CER-A si sta espandendo sul territorio cuneese con un numero sempre maggiore di configurazioni. È un “work in progress” costante che sta confermando la grande utilità di questa iniziativa. Proseguiamo quindi con soddisfazione nel nostro impegno di accompagnare le imprese e le comunità locali verso un futuro più sostenibile, ma anche più competitivo e inclusivo».