300 alunni e alunne dell'IC Bossolasco-Murazzano hanno preso parte alla Local March for Gaza

Si è svolta, mercoledì 24 settembre, la Local March for Gaza organizzata dall’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano.

Circa trecento alunni e alunne della primaria e della secondaria di primo grado accompagnati dai loro docenti hanno attraversato i paesi di Lequio Berria, Albaretto Torre e Arguello per giungere alla chiesa di San Frontiniano, dove sono intervenuti il Sindaco di Arguello, Alessandro Fenocchio, che ha sottolineato l’importanza delle iniziative per Gaza e il prof. Germano Viglione, per molti anni docente dell’I.C. Bossolasco-Murazzano, che ha parlato della sua esperienza del recente viaggio in Cisgiordania, dell’operazione Colomba dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e dell’esperienza in Palestina della figlia Martina.

Gli alunni e le alunne dell’istituto hanno quindi creato un’installazione collettiva con barchette di carta personalizzate, ideale sostegno alla Global Sumud Flotilla, e con disegni e frasi di pace.