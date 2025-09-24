A Borgo San Dalmazzo torna il teatro per famigli

Quattro appuntamenti domenicali, dal 5 ottobre al 23 novembre 2025, porteranno sul palco spettacoli poetici, divertenti e capaci di far sognare grandi e bambini.

Il cartellone si apre domenica 5 ottobre con La storia di Pierino e il Lupo del Tib Teatro: un grande classico che unisce musica e racconto, guidando i piccoli spettatori alla scoperta del linguaggio universale dei suoni.

Domenica 19 ottobre sarà la volta di Sasso liscio, foglia rossa, guscio di noce – La storia di Nadine de Il Teatro nel Baule, un viaggio tra memoria e immaginazione, disegni dal vivo e poesia.

Domenica 9 novembre arriva Gli stivali di Amanda della Compagnia Teatrale Mattioli: la storia di una bambina che, tra gioco e giustizia, scopre il piacere di crescere.

A chiudere la rassegna, domenica 23 novembre, Seggioline del Teatro Telaio: un incontro surreale e poetico tra due mondi opposti che imparano a completarsi a vicenda.

Gli spettacoli sono pensati per bambini dai 3 anni in su e per tutta la famiglia.

I biglietti hanno un costo di 6 € intero e 5 € ridotto sotto i 10 anni; ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni e riduzioni per enti convenzionati.

Borgo San Dalmazzo – Teatro Civico- ore 17:30

Per maggior informazioni:

Dispari Teatro – Piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo

0171 699971 – biglietteria@dispariteatro.it

https://www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-2025-borgo-san-dalmazzo/