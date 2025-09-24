 / Attualità

Attualità | 24 settembre 2025, 10:18

A Centallo si festeggia l'Avis con una camminata

L'iniziativa, in collaborazione con l'A.N.P.A, si svolgerà domenica 28 settembre

Domenica 28 settembre la sezione Avis di Centallo, in collaborazione con l'A.N.P.A - Sezione di Centallo, si prepara a vivere la festa dell'associazione proponendo l'annuale camminata non competitiva lungo un anello guidato di circa 6 km nel verde delle campagne centallesi. 

La partenza è fissata per le ore 9:30 presso il ponte sul fiume Grana; l'accesso è gratuito ed aperto a tutti. All'arrivo previsto per le ore 11 , ai partecipanti, verranno offerti gadget avisino e aperitivo. E' previsto anche un piccolo omaggio offerto dall'A.N.P.A. per gli animali accompagnatori.

Per quanti hanno provveduto a segnalare la propria partecipazione, la festa proseguirà con il pranzo sociale e la consegna delle benemerenze per il raggiungimento delle 8 e 15 donazioni.

Inutile dire “più si è, più bello èSarà un modo per ricordare l'importanza di un gesto semplice e gratuito come quello del dono del sangue o del plasma che per molti significa vita e portare con la nostra presenza un messaggio di solidarietà e chissà... allargare la famiglia con nuovi donatori
 

(Per informazioni rivolgersi a Vilma Monasterolo 379 30 29 325)

c.s.

