A Centallo si festeggia l'Avis con una camminata

Domenica 28 settembre la sezione Avis di Centallo, in collaborazione con l'A.N.P.A - Sezione di Centallo, si prepara a vivere la festa dell'associazione proponendo l'annuale camminata non competitiva lungo un anello guidato di circa 6 km nel verde delle campagne centallesi.

La partenza è fissata per le ore 9:30 presso il ponte sul fiume Grana; l'accesso è gratuito ed aperto a tutti. All'arrivo previsto per le ore 11 , ai partecipanti, verranno offerti gadget avisino e aperitivo. E' previsto anche un piccolo omaggio offerto dall'A.N.P.A. per gli animali accompagnatori.

Per quanti hanno provveduto a segnalare la propria partecipazione, la festa proseguirà con il pranzo sociale e la consegna delle benemerenze per il raggiungimento delle 8 e 15 donazioni.

Inutile dire “più si è, più bello è”. Sarà un modo per ricordare l'importanza di un gesto semplice e gratuito come quello del dono del sangue o del plasma che per molti significa vita e portare con la nostra presenza un messaggio di solidarietà e chissà... allargare la famiglia con nuovi donatori



(Per informazioni rivolgersi a Vilma Monasterolo 379 30 29 325)