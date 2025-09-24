A Cuneo tornano i "Libri solidali"

Il gruppo Giovani di Emmaus Cuneo organizza, sabato 27 e domenica 28 settembre, presso il mercato coperto di Cuneo la quarta edizione di “LIBRI SOLIDALI” una vendita straordinaria di libri usati recuperati dalla comunità Emmaus di Boves, selezionati e preparati dai giovani di Emmaus per essere esposti e venduti allo scopo di sostenere le comunità Emmaus Italiane che fanno accoglienza di persone in difficoltà coinvolgendo le stesse persone nell’attività di recupero e di solidarietà.

L’orario sarà continuato dalle 9 alle 19 e l’ingresso è libero.

L’occasione quindi è speciale perché unirà la cultura, la convenienza e la solidarietà. Per questo si attende una buona partecipazione all’evento.

Emmaus Cuneo ribadisce infine la propria indignazione per il genocidio e l’estrema sofferenza della popolazione palestinese di Gaza ed è vicina alla popolazione civile e a tutte le iniziative a livello locale, nazionale ed internazionale che richiedono un immediato cessate il fuoco, l’aiuto immediato alle popolazioni colpite e al rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti umani.

Info: emmaus@cuneo.net – Tel. 0171.387834 – www.emmauscuneo.it – F I : Emmaus Cuneo