Attualità | 24 settembre 2025, 10:46

​ A Cuneo un quiz contro le truffe

L'iniziativa, promossa dal Comune con la Cooperativa Emmanuele, oltre a brochure informative, propone una nuova attività per fornire indicazioni utili su come comportarsi per evitare di cadere nella trappole dei truffatori

Continua a pieno ritmo l’attività di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, promossa dal Comune di Cuneo nell’ambito del progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani” in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele. 

Oltre alla distribuzione delle brochure informative, quest’anno la campagna informativa si arricchisce di uno strumento originale: un quiz divertente e istruttivo, attraverso il quale i cittadini possono mettersi alla prova e scoprire quanto sono preparati a riconoscere le trappole più comuni.

Il quiz propone una serie di domande basate su situazioni reali e frequenti: dalla telefonata sospetta al messaggio ingannevole sul cellulare, fino alla visita inaspettata alla porta di casa. L’obiettivo è semplice, ma fondamentale: testare la reazione delle persone in scenari concreti e fornire indicazioni utili su come comportarsi per evitare di cadere nella trappola.

