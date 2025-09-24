​ A Cuneo un quiz contro le truffe

Continua a pieno ritmo l’attività di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, promossa dal Comune di Cuneo nell’ambito del progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani” in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele.

Oltre alla distribuzione delle brochure informative, quest’anno la campagna informativa si arricchisce di uno strumento originale: un quiz divertente e istruttivo, attraverso il quale i cittadini possono mettersi alla prova e scoprire quanto sono preparati a riconoscere le trappole più comuni.

Il quiz propone una serie di domande basate su situazioni reali e frequenti: dalla telefonata sospetta al messaggio ingannevole sul cellulare, fino alla visita inaspettata alla porta di casa. L’obiettivo è semplice, ma fondamentale: testare la reazione delle persone in scenari concreti e fornire indicazioni utili su come comportarsi per evitare di cadere nella trappola.