A Rossana la presentazione del progetto “Felici, perché no?”

L'associazione "Unione exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice" invita a partecipare alla serata di presentazione del progetto "Felici, perché no?", che si terrà venerdì 26 settembre alle 20,45 all'oratorio Don Bosco di Rossana.

Questo evento rappresenta il momento culminante di un percorso partecipativo dedicato ai giovani di Rossana e del paesi limitrofi, grazie al supporto dei volontari.

Durante la serata sarà proiettato il cortometraggio ideato e interpretato interamente dai giovani, frutto di un'intensa riflessione sul concetto autentico di felicità.

"Il progetto 'Felici, perché no?' - spiegano gli organizzatori - ha accompagnato i partecipanti in una serie di incontri dedicati all'esplorazione del significato profondo della gioia, del senso della vita e della ricerca del bene ispirandosi all'esempio di Santa Maria Domenica Mazzarello, fondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, i giovani hanno potuto confrontarsi con i valori di una vita semplice, solidale e felice, ancora oggi fonte di ispirazione e guida".

Il cortometraggio che sarà presentato propone un dialogo tra due generazioni distanti nel tempo ma unite nel desiderio sincero di conoscere e vivere la felicità, arricchito dalla voce di Madre Mazzarello che accompagnerà lo spettatore lungo tutto il racconto.

Questa iniziativa si è rivelata un'importante occasione per dare voce ai giovani, valorizzando le loro riflessioni e il loro ruolo attivo, dimostrando così che la felicità, anche di fronte alle sfide del mondo contemporaneo, resta un obiettivo e un traguardo concreto e accessibile a tutti.

Ingresso libero.