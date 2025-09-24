A Torre San Giorgio un convegno sul nascere del regime fascista in Italia

Sabato 27 settembre 2025, dalle 16 alle 19, la Pinacoteca Sismonda di Casa Bonino a Torre San Giorgio ospiterà un importante incontro di approfondimento storico dal titolo “Come nacque il regime fascista? Vittorio Emanuele III / Benito Mussolini: 1922-1926”, promosso dall’Associazione Libertas San Giorgio, sezione Cultura.

L’iniziativa intende offrire al pubblico un’analisi dettagliata dei passaggi che portarono alla formazione del regime di partito unico in Italia.

L’incontro sarà introdotto da Branca Lore Müller, presidente della Libertas San Giorgio, e da Giovanni Rabbia, presidente dell’Associazione di studi storici Giovanni Giolitti, mentre a presiedere sarà lo storico Aldo Alessandro Mola.

Numerosi esperti interverranno in presenza o tramite videocollegamento, tra cui Tito Lucrezio Rizzo, già consigliere per la sicurezza della Presidenza della Repubblica, la professoressa Raffaella Canovi dell’Università di Milano, il professor Massimo Nardini dell’Università di Firenze e Aldo G. Ricci dell’Archivio Centrale dello Stato.

Sono inoltre previsti interventi di altri studiosi, accademici e rappresentanti istituzionali, tra cui il generale Antonio Zerrillo. Durante il convegno, gli esperti di storia ripercorreranno le fasi principali della nascita del Regime Fascista partendo dalla sua nascita.

Nel novembre 1922, la Camera e il Senato approvarono a larga maggioranza il governo presieduto da Benito Mussolini, composto da fascisti, nazionalisti, liberali di varia denominazione, popolari e figure come Giovanni Gentile. La stessa maggioranza approvò anche la riforma elettorale che assegnava due terzi dei seggi al partito che ottenesse almeno il 25% dei voti.

Alle elezioni del 6 aprile 1924, la Lista Nazionale, comprendente fascisti, non fascisti e persino antifascisti, ottenne il 66% dei voti.

La tragica vicenda del rapimento di Giacomo Matteotti, capogruppo del Partito Socialista Unitario, segnò una crisi politica: le opposizioni, ad eccezione di giolittiani e comunisti, abbandonarono l’Aula (l’Aventino) denunciando la complicità del governo.

Nel gennaio 1925 Mussolini sfidò chiunque a chiedere la sua imputazione secondo lo Statuto e propose la legge sulle associazioni per sciogliere le Massonerie.

Assunse la titolarità dei ministeri militari e avviò la progressiva abolizione dell’elettività dei consigli comunali e provinciali, il controllo governativo dei giornali e lo scioglimento dei partiti d’opposizione. Vittorio Emanuele III, privo di alternative statutarie, sanzionò e promulgò le riforme approvate dal Parlamento.

Il convegno rappresenta un’occasione unica per approfondire i quaranta mesi cruciali che portarono dalla democrazia parlamentare al regime fascista, un periodo caratterizzato dalla concentrazione del potere politico e dall’apprezzamento internazionale della stabilità raggiunta.

Ingresso libero.