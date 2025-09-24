Alba: domenica una cerimonia di intitolazione per ricordare Don Gustavo Bianco in frazione Scaparoni

La giunta comunale di Alba ha intitolato il belvedere antistante alla chiesa di San Rocco in frazione Scaparoni a Don Gustavo Bianco (1913-1995), su proposta del Comitato di Quartiere Scaparoni presieduto da Aldo Porro e con parere unanime della Commissione comunale consultiva per la Toponomastica cittadina guidata da Margherita Fenoglio.

La cerimonia di intitolazione si terrà domenica 28 settembre. Dopo la Messa delle ore 11:15 in ricordo del Parroco, si terrà lo scoprimento della targa di intitolazione del belvedere, alla presenza del Sindaco Alberto Gatto, dell’Assessore ai Quartieri e Frazioni Davide Tibaldi, del Comitato di Quartiere, delle autorità e dei cittadini.

A seguire verrà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco a cura del Comitato di Quartiere, della Parrocchia, del Gruppo Spontaneo e del Circolo Acli.

Commentano il Sindaco Gatto e l’Assessore Tibaldi: «Il belvedere di frazione Scaparoni, adibito a spazio di aggregazione e ritrovo, ricorderà ora Don Gustavo Bianco, primo Parroco, guida spirituale, benefattore e punto di riferimento per i più deboli. È intenzione dell’Amministrazione intitolare spazi cittadini a persone meritevoli che oggi, pur non essendo più tra noi, continuano a restare vive nei cuori e nella memoria, rappresentando modelli da cui trarre ispirazione positiva per la crescita della nostra comunità.»