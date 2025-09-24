Alba presenta la candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027

Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 19.00 in sala Beppe Fenoglio, abbracciati dalle opere di Pinot Gallizio che danno il nome al dossier, la candidatura di Alba a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 sarà presentata alla cittadinanza.

La Città di Alba con il dossier “Le fabbriche del vento” è una delle quattro città finaliste, con il Comune di Foligno in aggregazione con il Comune di Spoleto, il Comune di Pietrasanta ed il Comune di Termoli. Le quattro finaliste presenteranno alla giuria i propri dossier per la selezione in un incontro di approfondimento della candidatura al Ministero della Cultura a Roma mercoledì 16 ottobre 2025. La proclamazione della città vincitrice avverrà entro il 30 ottobre.

Dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessora a Cultura e Turismo Caterina Pasini: “Il Comune è orgoglioso di presentare e condividere la candidatura con tutta la cittadinanza in un evento pubblico che coinvolgerà tutti i protagonisti di questo percorso. L’ingresso di Alba tra le quattro finaliste per il titolo di Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 è un grande motivo di orgoglio. Dopo la finale per Capitale italiana della Cultura dello scorso anno, la nostra città torna protagonista a livello nazionale, confermando una visione culturale solida e riconosciuta. Grazie al lavoro degli uffici comunali, del comitato promotore presieduto da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e di tutti i soggetti coinvolti, il dossier “Le fabbriche del vento” racconta una comunità che fa squadra, valorizzando storia, radici, talento e creatività”.