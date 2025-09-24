Alla Biblioteca di Alba una mostra dedicata al premio “Il Gigante delle Langhe”

“Il Gigante delle Langhe” si colloca nella top ten dei premi letterari più apprezzati e autorevoli nel panorama italiano della letteratura per ragazzi.

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 4 a mercoledì 22 ottobre, ospita la mostra Il Gigante delle Langhe. Fotografie e parole chiave del Premio nazionale di letteratura per ragazzi. Le foto sono di Alessandro Murtas, che ha 27 anni e abita a Milano. Dopo aver frequentato la triennale alla Iulm di Milano in Arte spettacolo ed eventi culturali e quindi il Master in Content creation per TV, new media e podcast al Sole 24 ore, si forma successivamente all'accademia fotografica John Kaverdash. Lavora attualmente come fotografo.

Attraverso l’esposizione di alcune fotografie evocative della cerimonia di premiazione e degli eventi che compongono la Settimana del Gigante, vengono proposte delle parole chiave – come ad esempio democrazia, creatività, ascolto, condivisione - che da semplici didascalie di accompagnamento alle immagini possono diventare originali approfondimenti sui significati più profondi che caratterizzano il Premio.

Il Gigante delle Langhe, giunto alla XXIV edizione, ha sede a Cortemilia. È composto da tre sezioni: Narrativa “Premio Eugenio Pintore”, I racconti dei bambini “Premio Francesco Langella” e Libro illustrato “Premio Emanuele Luzzati”. Il Premio coinvolge ogni anno le case editrici italiane specializzate in letteratura per ragazzi, scrittori e illustratori professionisti, giovani lettori della Scuole primarie e secondarie di tantissime parti d’Italia, giovani scrittori delle Scuole primarie delle Langhe, compagnie teatrali con spettacoli di letture sceniche.

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi).