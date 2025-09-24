Consiglio comunale di Bra: il 30 settembre in discussione DUP e bilancio consolidato

Il Consiglio comunale di Bra tornerà a riunirsi nella sala Achille Carando del Palazzo municipale martedì 30 settembre alle ore 16:30. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la presa d’atto del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026/28 e l’approvazione del Bilancio consolidato gruppo amministrazione pubblica (GAP) esercizio 2024. Verranno inoltre discusse interrogazioni, la settima variazione al bilancio previsionale e la proposta di mozione relativa all’istituzione di una “Delega alla Pace” a livello comunale, con contestuale supporto alla proposta di un Ministero della Pace. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra .

Di seguito l'ordine del giorno dei lavori: