Consiglio comunale di Bra: il 30 settembre in discussione DUP e bilancio consolidato

Il Consiglio comunale di Bra tornerà a riunirsi nella sala Achille Carando del Palazzo municipale martedì 30 settembre alle ore 16:30. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la presa d’atto del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026/28 e l’approvazione del Bilancio consolidato gruppo amministrazione pubblica (GAP) esercizio 2024. Verranno inoltre discusse interrogazioni, la settima variazione al bilancio previsionale e la proposta di mozione relativa all’istituzione di una “Delega alla Pace” a livello comunale, con contestuale supporto alla proposta di un Ministero della Pace. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra.
Di seguito l'ordine del giorno dei lavori:
- Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.
- Interrogazioni.
- Proposta di mozione avente ad oggetto: "Istituzione di una 'delega alla pace' a livello comunale e supporto alla proposta di un ministero della pace, con azioni concrete di educazione civica, mediazione ai conflitti e cooperazione internazionale".
- Approvazione verbali della seduta precedente dal n.33 al n.46 del 29.07.2025.
- 7^ variazione al bilancio di previsione finanziario (BPF) 2025/2027. Ratifica deliberazione Giunta Comunale n.159 del 02.09.2025.
- Bilancio consolidato gruppo amministrazione pubblica (GAP) “Comune di Bra” esercizio 2024. Approvazione.
- Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028. Presa d'atto.