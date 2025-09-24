Fedeltà al Lavoro, sei albesi premiati dalla Camera di Commercio di Cuneo

Domenica 21 settembre nella Chiesa di San Domenico ad Alba il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle Attività produttive, Commercio e Agricoltura Roberto Cavallo hanno partecipato alla 72^ edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico della Camera di Commercio di Cuneo.

Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti anche ad operatori economici di Alba che con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno significativamente contribuito al progresso civile, economico e sociale della provincia di Cuneo.

[Un momento della cerimonia di premiazione]

In particolare, per la “Fedeltà al Lavoro” sono stati premiati Marco Adriano coltivatore diretto (settore agricoltura), Fausto Alessandria e Flavio Alessandria per il Commercio minuto mobili (settore commercio e servizi), Pietro De Carolis per l’Agenzia di pubblicità (settore commercio e servizi) e Lorenzo Elia per la produzione, montaggio e vendita serramenti in legno (settore industria).

All’albese Mauro Giacosa della Cooperativa Alice di Alba è stato consegnato uno dei sei “Sigillo d’oro” assegnati durante la mattinata a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico, sociale e culturale o che hanno dimostrato particolare capacità ed impegno e competenza nel settore in cui svolgono la loro attività.

«Mi fa molto piacere che la Camera di Commercio di Cuneo ha scelto Alba e la Chiesa di San Domenico per questa prestigiosa cerimonia – ha detto il sindaco Alberto Gatto dal palco – Ringrazio il presidente Luca Crosetto e il segretario generale Patrizia Mellano per la proficua collaborazione, che ha incluso anche la concessione di alcuni spazi comunali per accogliere i dipendenti e le attività della sede albese della Camera di Commercio durante il restauro dei locali in Piazza Prunotto. Oggi sono particolarmente lieto di essere qui a celebrare insieme a voi coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità e del nostro territorio. Ai premiati va il mio più sentito ringraziamento, insieme all’augurio di continuare a essere una guida e un esempio per i tanti imprenditori che si affacciano ora al mondo del lavoro».

[Alberto Gatto all'inaugurazione dei rinnovati locali della Camera di Commercio di Cuneo nella sua sede albese]

Il sindaco Alberto Gatto ha partecipato poi anche all’inaugurazione dei rinnovati locali della sede albese della Camera di Commercio di Cuneo e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli - Sezione Operativa Territoriale di Alba in Piazza Prunotto. All’interno sono stati eseguiti lavori di riqualificazione con l’intervento di efficientamento energetico, che ha completamente ridisegnato gli spazi e gli uffici.