Festival Snack Bar di Rio Colorè Ovest premiato dal Gambero Rosso: a Palazzo Lascaris il riconoscimento ai gestori dell'area di servizio braidese

Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia ha ricevuto oggi a Palazzo Lascaris i coniugi Lorena Salvatico e Alberto Vinai, la cui area di servizio – il Festival Snack Bar di Rio Colorè Ovest, sull’autostrada A6 Torino-Savona, a Bra – è stata recentemente premiata dalla guida Street Food 2026 del Gambero Rosso quale miglior locale in Piemonte.

“Il giusto riconoscimento – ha sottolineato Graglia consegnando loro una pergamena – frutto di un pluriennale impegno teso a valorizzare con il vostro lavoro i prodotti di qualità e le eccellenze enogastronomiche del nostro Piemonte”.

Rievocando la cerimonia che li ha visti protagonisti, svoltasi al Parco Schuster di Roma, la coppia ha ricordato “la fortissima emozione, che ci ha ripagato del lavoro e dei sacrifici affrontati nel corso degli anni con determinazione e passione”.