Galà della Castagna d’oro: tutto pronto per l’edizione 2025 tra star della musica e campioni dello sport [VIDEO]

Franco Graglia e Paolo Bruno

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Galà della Castagna d’oro, l’evento che si terrà dal 3 al 5 ottobre a Frabosa Sottana. Un appuntamento che porta con sé una grande tradizione, visto che la kermesse si propone per la 37esima volta.

Tanti gli ospiti che sono pronti ad arricchire il programma della tre giorni: da Marino Bartoletti che, sabato 4 ottobre alle 21, incontra Roby Facchinetti dei Pooh, al trio del pedale composto da Francesco Moser, Giuseppe Saronni e Alessandro Ballan che saranno protagonisti domenica 5 ottobre alle 11, sempre intervistati dallo storico giornalista.

Imperdibile, infine, domenica alle 14,30, la cerimonia per la consegna della Castagna d’oro a Simone Cerasuolo, medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025 nei 50 rana, Sofia Raffaeli, medaglia d’oro ai Mondiali di Ginnastica Ritmica a Rio 2025 e Francesco Repice, voce mitica delle radiocronache Rai. Ospite d’onore sarà Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve e della Nazionale, accompagnato da Ilaria D’Amico.

Ma il Galà darà occasione al pubblico di poter gustare la castagnata, ovviamente in prima fila ma anche lo street food locale e le attrazioni che saranno ospitate all’interno del padiglione fieristico. La cena di gala del 3 ottobre, invece, vedrà ai fornelli lo chef Andrea Bertolino, con servizio sala a cura dell’istituto alberghiero di Mondovì.

“È una delle più grandi e prestigiose iniziative della provincia di Cuneo - dice Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale - e che ogni hanno riesce a portare grandi campioni come ospiti. Riescono sempre a migliorarsi, anno dopo anno, per quanto possa essere difficile”.

“Siamo un evento ormai consolidato anche al di fuori della nostra provincia - aggiunge Paolo Bruno, presidente dell’Associazione turistica Mondole’ che organizza l’evento -. Abbiamo consegnato il nostro premio a grandi personaggi che si sono distinti nei loro campi. Ma vogliamo anche portare al centro dell’attenzione l’eccellenza del territorio, in termini di prodotto e non solo”.

Premiati anche Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo e Giuliana Cirio, direttore generale dell’Unione Industriale di Cuneo.