Il CER Tour del progetto RECROSSES fa tappa al CFP Cemon di Mondovì

Questa mattina il CFP Cemon di Mondovì ha ospitato una tappa del CER Tour, iniziativa del progetto Alcotra RECROSSES dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) presenti nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia. L’attività di One Stop Shop del progetto RECROSSES ha supportato diverse CER sul territorio, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze tra comunità italiane e francesi impegnate nella transizione verso energie sostenibili.

Durante la visita, i partecipanti hanno avuto modo di incontrare i rappresentanti della Comunità Energetica Rinnovabile MONDOCER, costituita come associazione riconosciuta dalla Regione Piemonte nel luglio 2024. Realtà del territorio che si propone di supportare privati, imprese e installatori nella gestione dell’energia rinnovabile condivisa, promuovendo l’autoconsumo collettivo e collegando cittadini, imprese e installatori in un’unica rete.

In occasione della tappa al Beila di Mondovì, presso la sede del CFP Cemon, è stato anche presentato il progetto Solar Village, un progetto di ricerca didattica che esplora come l'ombreggiatura, l'orientamento e il clima influenzino la temperatura interna degli edifici.

La mattinata si è conclusa con la firma del Protocollo di Cooperazione Transfrontaliera tra Comunità Energetiche Rinnovabili, un momento simbolico che rafforza il dialogo tra realtà italiane e francesi e conferma l’impegno del progetto RECROSSES nel valorizzare il territorio attraverso soluzioni energetiche sostenibili.