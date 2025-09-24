La Città di Mondovì si aggiudica più di 123mila euro per l’attivazione di sette Cantieri di lavoro

Dodici nuovi cantieristi per sette Cantieri di lavoro, per un investimento complessivo che supera i 123mila euro.

Quattro, in particolare, i progetti di cantiere rivolti a persone disoccupate over 58 (con due lavoratori destinati al progetto “Di pagina in pagina” presso la Biblioteca Civica, due per “A piccoli passi” presso il Nido Comunale, quattro per la progettualità “Verde speranza” presso il servizio Verde Urbano e uno per “Archivio” presso il dipartimento Urbanistica), un posto destinato a persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale over 45 (“Più verde con voi”), una posizione riservata a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale per il progetto “Giardini in Comune” e un posto per la progettualità “Con noi al Nido” riservato a persone con disabilità.

Questi, in breve, i numeri dei Cantieri di lavoro che verranno attivati a breve dalla Città di Mondovì, inseriti nel quadro unitario delle politiche attive del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, del Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale. Sul portale istituzionale del Comune di Mondovì (sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Procedure in corso) è possibile consultare i singoli avvisi con le relative scadenze e i moduli da compilare.

"Continua il nostro impegno nell’attivazione dei Cantieri di lavoro - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alle Politiche Sociali Francesca Botto - che supportano non solo il personale comunale nello svolgimento delle attività quotidiane, ma che offrono soprattutto una grande opportunità di riscatto morale alle persone fragili e in difficoltà. Siamo fieri, inoltre, di aver preso parte a tutti i bandi di settore messi a disposizione in questa tornata e di aver ottenuto, da ciascuno, un apposito finanziamento".