La Pigiama Run arriva in bassa Valle Po venerdì 26 settembre

Venerdì 26 settembre, con ritrovo alle 17,30 e partenza alle 18, la Pigiama Run conquista la bassa valle Po.

La settima edizione della corsa e camminata in pigiama, organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a sostegno dei bambini oncologici, offre totale libertà sull’outfit si può correre in pigiama, vestaglia, camicia da notte: un modo semplice e simbolico per manifestare affetto e vicinanza a chi, a causa della malattia, è costretto a trascorrere le giornate in pigiama.

Il ricavato sarà destinato a progetti e servizi di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Lo scorso anno la Pigiama Run ha coinvolto oltre 25 mila persone in 41 città italiane, raccogliendo più di 356 mila euro.

In valle Po sarà ancora una volta Revello a recitare la parte da protagonista.

È infatti nel paese che confluiranno gli iscritti di Martiniana Po (ritrovo alle 17,30 in piazza Borgna) e di Rifreddo (ritrovo alle 17,30 in piazza del Comune).

A Revello il ritrovo è previsto alle 17,30 in piazza del Municipio, da cui alle 18 prenderà il via la corsa in direzione della chiesa della frazione San Pietro, per poi fare ritorno in piazza del Municipio.

Iscrizioni: 15 euro.

Per tutti gli iscritti è previsto un pettorale con il pacco gara ufficiale e gli omaggi messi a disposizione dagli sponsor.

Le iscrizioni si raccolgono via mail all’indirizzo saluzzo@legatumoricuneo.it oppure telefonando al numero: 0175-42344 della Lilt di Saluzzo.