L’Anpi di Nicolosi a Savigliano per ricordare il soldato Signorelli

In questi giorni una rappresentanza dell’Anpi di Nicolosi (Catania) è stata in visita a Savigliano per rendere omaggio a Salvatore Signorelli, soldato originario proprio della cittadina siciliana morto a Savigliano nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo nome è presente sulle lapidi del Sacrario ai Caduti del cimitero saviglianese.

Il gruppo è stato ricevuto dal sindaco Antonello Portera e dalla direttrice del Museo civico Silvia Olivero, che ha poi accompagnato la delegazione a visitare la mostra al museo dedicata a Santorre di Santa Rosa, la gipsoteca Calandra ed il monumento all'eroe risorgimentale nell'omonima piazza.

Ad accogliere il gruppo, anche una rappresentante dell’Anpi cittadina, Marisa Chiavazza.