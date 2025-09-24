 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 settembre 2025, 14:57

L’Anpi di Nicolosi a Savigliano per ricordare il soldato Signorelli

Una delegazione dalla cittadina siciliana ha reso omaggio al Caduto della Seconda Guerra Mondiale. Accoglienza istituzionale e visita al Museo civico

La delegazione Anpi al Sacrario

La delegazione Anpi al Sacrario

In questi giorni una rappresentanza dell’Anpi di Nicolosi (Catania) è stata in visita a Savigliano per rendere omaggio a Salvatore Signorelli, soldato originario proprio della cittadina siciliana morto a Savigliano nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo nome è presente sulle lapidi del Sacrario ai Caduti del cimitero saviglianese.

Il gruppo è stato ricevuto dal sindaco Antonello Portera e dalla direttrice del Museo civico Silvia Olivero, che ha poi accompagnato la delegazione a visitare la mostra al museo dedicata a Santorre di Santa Rosa, la gipsoteca Calandra ed il monumento all'eroe risorgimentale nell'omonima piazza.

Ad accogliere il gruppo, anche una rappresentante dell’Anpi cittadina, Marisa Chiavazza.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium