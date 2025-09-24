Menzione d'onore al fossanese Biagio Barbero al concorso nazionale di poesia "Il Castello di Sopramonte”

Sabato 20 settembre si è tenuta a Prato Sesia la premiazione del XXI Concorso Nazionale di poesia “Il Castello di Sopramonte”, organizzato dalla locale associazione Alpini, con il patrocinio del Comune di Prato Sesia e della Provincia di Novara.

Al poeta fossanese Biagio Barbero è stata attribuita una Menzione d’onore con diritto di pubblicazione sull’antologia del Concorso per la lirica “Ti Ho Amata”.

Nella motivazione del premio è stata evidenziata “L’attenta ed opportuna scelta delle parole che si fonde nella squisita poetica ove il delicato narrare del conflitto tra l’ amore eterno e la sofferenza del distacco viene espresso con toccante raffinatezza, commuovendo poi il lettore nella perfetta chiusa – Ti ho amata per un attimo ed ogni attimo ricomincio ad amarti”.