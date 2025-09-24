 / Attualità

Attualità | 24 settembre 2025, 13:53

Menzione d'onore al fossanese Biagio Barbero al concorso nazionale di poesia "Il Castello di Sopramonte”

Oltre al riconoscimento, ha ottenuto anche il diritto di pubblicazione sull’antologia del Concorso per la lirica “Ti Ho Amata”

Biagio Barbero

Biagio Barbero

Sabato 20 settembre si è tenuta a Prato Sesia la premiazione del XXI Concorso Nazionale di poesia “Il Castello di Sopramonte”, organizzato dalla locale associazione Alpini, con il patrocinio del Comune di Prato Sesia e della Provincia di Novara.

Al poeta fossanese Biagio Barbero è stata attribuita una Menzione d’onore con diritto di pubblicazione sull’antologia del Concorso per la lirica “Ti Ho Amata”.

Nella motivazione del premio è stata evidenziata “L’attenta ed opportuna scelta delle parole che si fonde nella squisita poetica ove il delicato narrare del conflitto tra l’ amore eterno e la sofferenza del distacco viene espresso con toccante raffinatezza, commuovendo poi il lettore nella perfetta chiusa – Ti ho amata per un attimo ed ogni attimo ricomincio ad amarti”.

redazione

