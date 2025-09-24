Michelin Cuneo, sciopero dei lavoratori degli appalti ISCOT: “Condizioni di vita e lavoro dignitose”

È ripresa nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre la protesta dei lavoratori degli appalti ISCOT alla Michelin di Cuneo, il più grande stabilimento produttivo europeo della multinazionale della gomma. Lo sciopero è stato indetto per chiedere migliori condizioni di vita e di lavoro.

A promuovere la mobilitazione è il sindacato S.I. Cobas, che invita la cittadinanza e le realtà solidali a sostenere la protesta partecipando al presidio permanente attivo davanti ai cancelli di via Michelin. “Chi tocca uno tocca tutti” è lo slogan rilanciato dai manifestanti.

La protesta si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni sociali, dopo le manifestazioni di lunedì 22 settembre in solidarietà con la Palestina e in opposizione a guerre e politiche economiche militariste. Il movimento guarda ora allo sciopero generale del 3 ottobre e alla manifestazione nazionale a Roma del 4 ottobre, per una convergenza delle lotte sul piano sociale, sindacale e politico.