Muri Selvatici porta la creatività visiva al Parco Atleti Azzurri d'Italia

Nelle scorse settimane si è svolto a Bra il laboratorio di graffiti nell'ambito del progetto “Muri Selvatici 2025”, patrocinato dal Comune, finanziato dalla Fondazione CRC e promosso dall’Associazione Culturale “La Scatola Gialla”.

Il laboratorio ha visto protagonisti ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni che – seguiti dall’artista Andrea Mariani e dai referenti de La Scatola Gialla – hanno dato libero sfogo alla loro creatività visiva e artistica, rappresentata sullo spazio murario presso il Parco Atleti Azzurri d'Italia.

Attraverso il laboratorio i ragazzi hanno appreso alcune tecniche per immergersi nel mondo della creatività visiva, si sono messi in gioco, con se’ stessi e con gli altri, immaginandosi parte attiva del luogo in cui vivono. Si tratta del primo anno in cui l’evento Muri Selvatici, nato a Cuneo nel 2020, durante il periodo del Covid, si svolge anche a Bra. Tema dell’edizione 2025 è stato “Futuro Presente!”, occasione per immaginare e rappresentare il futuro presente, alla conquista dello spazio alle nuove tecnologie, con ampio spazio alla fantasia.