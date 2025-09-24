 / Attualità

Attualità | 24 settembre 2025, 11:44

Muri Selvatici porta la creatività visiva al Parco Atleti Azzurri d'Italia

Laboratorio di graffiti per giovani dai 12 ai 17 anni con tema "Futuro Presente!" nel progetto sostenuto da Fondazione CRC

Nelle scorse settimane si è svolto a Bra il laboratorio di graffiti nell'ambito del progetto “Muri Selvatici 2025”, patrocinato dal Comune, finanziato dalla Fondazione CRC e promosso dall’Associazione Culturale “La Scatola Gialla”.

Il laboratorio ha visto protagonisti ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni che – seguiti dall’artista Andrea Mariani e dai referenti de La Scatola Gialla – hanno dato libero sfogo alla loro creatività visiva e artistica, rappresentata sullo spazio murario presso il Parco Atleti Azzurri d'Italia.

Attraverso il laboratorio i ragazzi hanno appreso alcune tecniche per immergersi nel mondo della creatività visiva, si sono messi in gioco, con se’ stessi e con gli altri, immaginandosi parte attiva del luogo in cui vivono. Si tratta del primo anno in cui l’evento Muri Selvatici, nato a Cuneo nel 2020, durante il periodo del Covid, si svolge anche a Bra. Tema dell’edizione 2025 è stato “Futuro Presente!”, occasione per immaginare e rappresentare il futuro presente, alla conquista dello spazio alle nuove tecnologie, con ampio spazio alla fantasia.

cs

